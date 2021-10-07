Okula diye çıktı, 6 gündür haber yok!

İHA

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Şirin Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuklu Karagüllü ailesinin en büyük çocuğu olan 16 yaşındaki Fatma Karagüllü'den 1 Ekim Cuma gününden bu yana haber alınamıyor.

"Okula gidiyorum" diyerek evden çıkan Fatma Karagüllü akşam saatlerinde babasını arayarak "Bu akşam arkadaşım Tuğçe'de kalacağım" dedikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Baba Ali Karagüllü okula gittiğinde ise kızının 10 gündür okula gelmediğini ve derse girmediği zamanlarda okul kantininde veya parklarda vakit geçirdiğini öğrendi. Emniyete kayıp başvurusunda bulunan aile kızlarından bir iz bulunması için çaresizlik içinde bekliyor.

'KIZIMLA BİR SORUNUMUZ YOK'

Kızlarının ortadan kaybolduktan sonra her gün ağladıklarını ve diğer çocuklarının da okula gitmediğini kaydeden Baba Ali Karagüllü, şöyle konuştu: "Kızımla bir sorunumuz yoktu. Kardeşi Mehmet'le birlikte her gün okula gidiyordu. Kızım cuma günü akşam eve dönmedi. Telefon ettim ve nerede olduğunu sordum. 'Kızım eve gel' dedim. 'Baba ben Tuğçe'nin yanında kalacağım' dedi. Ben de 'Kızım kimsenin yanında kalma, hastalık var, geri dön' dedim. O da bana 'Baba tamam cumartesi günü saat 13.00'da geleceğim' dedi. Bekledim gelmedi.

10 GÜNDÜR OKULA GİTMİYORMUŞ

Biz zaten gariban bir aileyiz. Bana mesaj attı 'Baba döneceğim ben sana' dedi bir daha haber alamadık. Nereye gitti, nerede hiçbir bilgimiz yok. Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Telefonlara çıkmıyor. Ne kızım ne de Tuğçe adındaki arkadaşı. Okula 10 gündür gitmiyormuş. Okula gidiyorum diye okula gidip kantinde takılıyormuş. Parası pulu yok bu kızın. Evden giderken cebinde 70 Lirası vardı. 6-7 gündür bu kız ne yiyor ne içiyor bilmiyoruz.

KİMLER ALDI, KİMLER GÖTÜRDÜ BİLMİYORUM

Endişe ediyorum. Kimler aldı kızımı, kimler götürdü bilmiyorum hepsinden şikâyetçi olacağım. Hiç şüphelendiğim kimse yok. Görmediğim, bilmediğim için kimseyi suçlayamam. Biz elimizden geldiğince koştuk ettik başka da bir şey gelmiyor elimizden. Her gün ağlıyoruz. Hanım perişan kaç gündür arıyoruz. Araya araya akıl da kalmadı bizde."

'MİLLET NE DERSE DESİN KIZIMIN SÖZÜNE GÜVENİRİM'

"Kızım dön gel evine" diyerek gözyaşları döken baba Karagüllü, "Bizden sana bir sıkıntı olmaz. Gelmeni istiyorum. Neredesin sokaklarda kalmanı istemiyorum. Başkalarına uyma, senin baban var burada. Şimdiye kadar kızıma karşı tek bir kötü söz söylemedim. Gel kızım gel. Evlat acısı zordur. Bir tokat bile vurmadım. Millet ne derse desin ben kızımın sözüne güvenirim. Kardeşlerin düşünüyor. Gelmeni istiyorum. Dön bize gel. Emniyette her yerde arıyor" diye konuştu.

'ANNECİĞİM SENİ ÇOK SEVİYORUM NE OLUR GERİ DÖN'

Yeme içmeden kesilen ve uykusuz geceler sürekli gözyaşı döken anne Saliha Karagüllü ise gözyaşları içinde şunları söyledi: "Cuma gününden beri kayıp. Anne okula gidiyorum diye okula gitmemiş hiç. Parklarda arkadaşıyla geziyormuş. Geri dönmesini istiyorum. Ne yemek yiyebiliyoruz ne uyuyabiliyoruz. Geri dönmesini istiyorum. Hepimiz onu çok özlüyoruz. O bizim evladımız. Ufak kızım geceleri 'ablam ablam' diye ağlıyor. Geri dönmesini istiyorum başka bir şey istemiyorum. Anneciğim seni çok seviyorum. Ne olursun gel."

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Fatma Karagüllü'nün bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.