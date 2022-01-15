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Bu kaçıncı acı? Daha 10 yaşındaydı! Kahreden haber!

Son dakika haberine göre Yalova'da, dün sabah okula giden Aysel Şendirekler (10), Ahmet Tanju G.'nin (40) geri manevra yaptığı, belediyeye ait çöp kamyonunun çarpmasıyla ağır yaralandı. Şendirekler, hastanede hayatını kaybederken, Ahmet Tanju G. de polise teslim oldu. Küçük kızın yakınları gözyaşlarına boğuldu

15.01.2022 - 08:22 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Okul yolunda kahreden haber!
Bu kaçıncı acı? Daha 10 yaşındaydı! Kahreden haber!
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DHA

Yalova'da dün sabah saatlerinde, Bağlarbaşı Mahallesi Çağdaş Sokak´ta insanın kanını donduran bir olay meydana geldi.

GERİ MANEVRA YAPARKEN AYSAL'E ÇARPTI

DHA'da yer alan habere göre Ahmet Tanju G. (40), Yalova Belediyesi´ne ait çöp kamyonuyla geri manevra yaptığı sırada, okuluna doğru yürüyen Aysel Şendirekler´e (10) çarptı.

ŞOFÖR KAZA YERİNDEN AYRILDI

Küçük kız, ağır yaralanırken, Ahmet Tanju G. de kaza yerinden ayrıldı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Şendirekler'i ambulansla özel hastaneye götürdü.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada ilk müdahalesi yapılan Şendirekler, Bursa Şehir Hastanesi´ne sevk edildi.

Aysel Şendirekler, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

POLİSE GİDİP TESLİM OLDU

Çöp kamyonu sürücüsü Ahmet Tanju G. ise bir süre sonra polise giderek, teslim oldu.

Son dakika haberine göre Ahmet Tanju G.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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