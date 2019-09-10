30 bin 895 okul aracı denetlendi

İçişleri Bakanlığı okulların açılmasıyla birlikte okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimlerini artırdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler, ülke genelinde eş zamanlı “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması’’ yaptı.

Uygulamada, okul çevresinde bulunan umuma açık yerler ile okul servis araçları ve personeli denetlendi.

2 BİN 303 SÜRÜCÜYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

46 bin 796 personelin katılımı ile yapılan uygulamada; 30 bin 895 okul servis aracı denetlendi. Bunların 547’sine “Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ne Uymamak”, 335’ine “Emniyet Kemeri Takmamak”, 150’sine “Fazla Yolcu Taşımak” ihlalleri başta olmak üzere toplamda 2 bin 303 sürücüye cezai işlem uygulandı. Eksikliği tespit edilen 346 okul servis aracı trafikten men edildi.

34 BİN 732 UMUMA AÇIK YER KONTROL EDİLDİ

Ayrıca; uygulamada 16 bin 459 okul çevresi kontrol edildi. Öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol, özellikle açık veya paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi 34 bin 732 umuma açık yer kontrol edildi. Bu kontrollerde 481 işyeri hakkında ve paket açılarak adet şeklinde sigara satışı yapan 11 işyeri hakkında idari işlem yapıldı.

338 BİN SORGULANDI, 946 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Denetimlerde, umuma açık yerlerde bulunan 338 bin 943 şahıs sorgulandı. 9 uyuşturucu suçları, 5 cinsel suçlar, 26 yaralama,19 hırsızlık,16 dolandırıcılık, 19 tehdit, 5 hakaret, 27 kayıp çocuk, 673 yoklama kaçağı-bakaya, 147 diğer suçlardan olmak üzere toplam 946 aranan şahıs yakalandı. Dilencilik ile ilgili herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

Uygulamada, 6 adet ruhsatsız tabanca ,5 adet av tüfeği ,93 adet mermi/fişek,7 adet kesici/delici alet ile 3 adet kurusıkı tabanca bulundu.

6 gr eroin, 174 gr. esrar, 21 gr. sentetik uyuşturucu, 71 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 bin 324 paket kaçak sigara, 21 bin 540 adet tütün doldurulmuş macaron ve 389.042 gr. macarona doldurulmak üzere kıyılmış tütün ele geçirildi.