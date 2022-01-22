OHAL Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, 7075 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi gereğince verildi.

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