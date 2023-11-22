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AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianameyi kabul eden İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tensip zaptı düzenledi.

Tensip zaptında Ogün Samast´ın 26 Aralık´taki ilk duruşmaya katılmaması halinde hakkında yakalama kararı çıkarılacağı belirtildi.

Agos Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından düzenlenen suikast sonucu öldürülmüştü. Samast 15 Kasım´da tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi cezaevinden tahliye edilmişti. 17 Kasım´da Ogün Samast hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle yeni düzenlenen İddianame İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edilmişti.

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26 ARALIK'TAKİ İLK DURUŞMAYA GELMEZSE YAKALAMA KARARI ÇIKARILACAK

İddianameyi kabul eden İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tensip zaptı düzenledi. Samast, 26 Aralık Salı günü tekrar hakim karşısına çıkacak. Tensip zaptında mahkeme, Ogün Samast'ın tahliye olurken cezaevine bildirdiği adres kaydını cezaevinden istedi.

DOSYADA BİRLEŞTİRME TALEBİ

Tensip zaptında, Samast´ın üzerine atılı suçu birlikte işlediği iddia edilen ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden aralarında Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de bulunduğu 11 sanığın dosyası ile her iki dava arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu anlatıldı. Mahkeme yargılama sonucu verilecek kararın hukuki güvenlik hakkı kapsamında birbirine tesir edeceği kanaatinde olduğunu belirterek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki davayla birleştirme talebinde bulundu.

YARGILAMA AÇIK YAPILACAK

Mahkeme, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak Ogün Samast´ın 18 yaşından büyük olduğunu belirterek yargılamanın açık yapılacağı belirtilirken, Samast´ın daha önce yargılandığı dava dosyalarının da istenileceği belirtildi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 12 Nisan 2021 tarihinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin suç duyurusunda bulunduğu, Arat Dink, Delal Dink, Hasrof Dink, Rahil Dink ve Sera Dink Nazarıan müşteki sıfatıyla, Ogün Samast'ın ise 'Suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Yasin Hayal'in 'Suç örgütü yöneticisi olmak', Erhan Tuncel ve Ogün Samast ise 'Suç örgütü üyesi olmak'tan ceza aldıkları belirtildi.İddianamede ayrıca, Ogün Samast'ın 5 Aralık 2014 yılında savcılığa verdiği ifadesinde, "Mektupta yazdığım gibi Yasin önce beni Erhan Tuncel'in evine götürdü. Ben evde bilgisayarda oyun oynuyordum. O sırada benim bulunduğum yerin 3 metre arkasında mutfak bölümü vardı, mutfağın kapısı açıktı. Erhan'la Yasin konuşuyordu. Ben de kulak misafiri oldum. Erhan'ın 'Ramazan Akyürek ve Fuat müdür' diye konuştuğunu duyunca döndüm dinledim. Yasin dedi ki, 'O zaman sırtımız sağlam' dedi. Evden çıkınca Yasin'e sordum. Yasin dedi ki, 'Ben Ramazan Akyürek'i tanıyorum. İsmen de tanıyorum Trabzon'da müdürlük yaptı biliyorum ama Fuat müdür kim?' dedim. Yasin de bana, 'Erhan'ın tanıdıkları, biz bu işi öteki çocuğa yaptıracaktık. Çocuk vazgeçti, Erhan onlardan referans almış Ramazan müdür hatta 'İstanbul emniyet amiri bile biliyor ama arkanızda hepsi, düşün, büyük kahraman olacaksın, cayarsan fena olur yakarım seni' dedi. Ben de önce dediğim gibi tekrar 'peki' dedim. Ben Yasin'e 'Olay nasıl olacak?' dedim Yasin de bana 'Direkt olarak vuracaksın, bu şekilde imzanız olacak.' Ayrıca bana bayrak verdi otobüsten Trabzon'a dönerken 'Samsun'dan seni alacaklar, eğer burada alınırsan Ramazan müdür açığa çıkar" dediği aktarıldı. 14 Haziran 2022 tarihinde savcılık tarafından tekrar ifadesi alınan Samast'ın üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, Yasin Hayal ve Erhan Tuncel arasında geçen konuşmaya tanık olduğunu tekrarladığı anlatıldı.

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İDDİANAMEDE FETÖ VURGUSU

İddianamede, FETÖ'nün, devletin Anayasal kurumlarını ele geçirmeye yönelik hedefleri doğrultusunda askeriye, mülkiye, emniyet, yargı ve diğer stratejik öneme sahip diğer kamu kurumlarını ele geçirmek için kendilerine engel olacaklarını düşündüğü bürokrat ve personeli sistem dışına çıkardığı ve örgüt üyelerini bu makamlara getirdiği anlatıldı.

İddianamede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hrant Dink cinayeti sonrasında ilk olarak İstanbul İstihbarat Müdürlüğünü ele geçirdiği, ardından bu şubenin imkanları ile Ergenekon, Balyoz, Ayışığı, Askeri Casusluk, Cizre/Temizöz, Devrimci Karargah, Tahşiye, Selam-Tevhid, 17-25 Aralık operasyonları ile davalarını ve devamında 15 Temmuz darbe girişimine giden sürecin başlatıldığı ifade edildi.

Ogün Samast'ın doğrudan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğuna ilişkin somut delil elde edilmediği, anacak Samast'ın ele geçirilen bir kısım delillerde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yöneticisi ve üyeleri ile belli bir irtibatının olduğu aktarıldı. Samast'ın bu irtibatının şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'le birlikte Samast'ın Dink cinayetini işlerken ve sonrasında örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğini ortaya koyduğu ifade edildi.Hazırlanan iddianamede, Ogün Samast'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi.