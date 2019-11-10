10 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurma girişiminde olan terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Türkiye'nin kontrolü sağladığı Tel Abyad’da, daha önce tuzaklanan bir bombanın patladığını duyurdu.
10 VE 12 YAŞINDA İKİ ÇOCUK
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Evlerinin bahçesinde oynayan 10 ve 12 yaşındaki Bathani kardeşler, terör örgütü PKK/YPG’nin gizlice döşediği mayının patlaması sonucu ağır yaralandı" ifadeleri yer aldı. Terör örgütüne tepki gösteren çocukların annesinin feryadı da bakanlık tarafından paylaşılan videoda yer aldı.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 10, 2019
"TÜM DÜNYA SESİMİZİ DUYSUN"
Tedavi altına alınan iki çocuğunun başında Suriyeli anne şunları ifade etti: “Allah, evlatlarıma sebep olan YPG'nin belasını versin. Allah, ailemi bu hale getirenin belasını versin. Tüm dünya ve herkes sesimizi duysun ki en çok sevdiğim oğlumun ayağının kesilmesine neden olan YPG'dir.
"OĞLUMUN YÜRÜMESİNİ İSTİYORUM"
Tüm dünyadan ve devletlerden istiyoruz ki bunları oradan çıkartsınlar, istemiyoruz. Kalırlarsa bu olaylar tekrar yaşanır. Korkuyoruz ve eski yaşadıklarımızı tekrar yaşamak istemiyoruz. Cumhurbaşkanı'na Allah muradını versin; Türkiye'nin başından eksik etmesin. Yalnız oğlumun ayağının yapılmasını ve eskisi gibi yürümesini istiyorum.
"OĞLUM YETİMDİR, BAŞKA KİMSESİ YOK"
Başka bir şey istemiyorum. Türk askerinden Allah razı olsun. Yeter ki çevreyi mayınlardan temizlesinler. Şehrimizin her tarafında mayınlar o kadar çok ki Türk askeri temizlemekle bitiremiyor. YPG'nin bir daha topraklarımıza gelmesini istemiyoruz. Suriye'nin temizlenmesini istiyoruz. Kimse onları desteklemesin, arkasında durmasın. YPG'yi Suriye'den çıkarsınlar. Bütün dünya duysun! Ayağı kesilen bu çocuk yetimdir. Benden başka kimsesi yok."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!