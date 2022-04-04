Oğlu kâbusu yaşattı! Annesini benzinle yakmak istedi

Korkunç olay dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. 64 yaşındaki Mecbure Yaşar ile oğlu Y. Yaşar ve Hacı Muhammet Yaşar arasında araç ve evin satışı konusunda tartışma yaşandı.
DHA'nın haberine göre, uyuşturucu madde de kullandığı iddia edilen ve öfkelenen 25 yaşındaki Y. Yaşar elindeki bidonda bulunan benzini annesinin üzerine dökerek ateşe vermek istedi.
DİĞER OĞLU KURTARDI
Kaçmaya çalışan kadını diğer oğlu Hacı Muhammet Yaşar kurtardı. Annesini yakmak isteyen Y. Yaşar evin önünden ayrıldığı sırada komşusunun aracına benzini dökerek yaktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE YAŞADIKLARINI ANLATTI
Yaşanan olayı anlatan anne Mecbure Yaşar oğlunun önce kendi araçlarını hurdaya satmak için yakmaya çalıştığını söyledi.
Yaşar, "Yandıktan sonra arabayı hurdaya satıp parasıyla uyuşturucu almak istiyordu. O sırada Hacı Muhammet gelip arabayı yakmasına izin vermedi. O sıra da bende 'oğlum yapma, etme ne istiyorsan vereyim, yakma oğlum' derken gelip benzini başımdan aşağı döktü. Çakmağı çakarken diğer oğlum geldi. Bende kaçtım. Kaçarken üç kere düştüm. Kaçamadım, gücüm yok düştüm süründüm. Ormanın içine kaçtım. Beni yakmaya çalıştı. Sonra arabayı yaktı. Daha sonra komşunun arabasını yaktı" diye konuştu.
"EVİ DE YAKTILAR"
Yaşanan olaydan 2 gün önce bir başka oğul da evin alt katını ateşe verdi. Evde maddi hasar meydana gelirken, bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Anne Yaşar, "Başka bir oğlum var o alt katı yaktı. Beni yakmak isteyen oğlum da üst katı yaktı. Ben sığınma evinde kalırken evi istemiş Y. adlı oğlum vermeyince gelip alt katı yaktı. Ben sığınma evindeydim benim haberim yoktu. Bana telefon geldi 'evin yanıyor, ev bark gitti. Eve dön' diye. Eve geldim böyle gördüm" şeklinde konuştu.
Yine olay günü kullandığı işitme cihazları da zarar gören kadın duymakta güçlük çekerken , gözyaşları içinde yetkililerden yardım istedi. Gözü yaşlı anne "Biraz acısınlar bu nasıl bir evlat? Biz bunları neden büyüttük? Ağlayacak gücüm kalmadı" ifadelerini kullandı.
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