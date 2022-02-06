O kentte uzun test kuyrukları oluştu

Sağlık Bakanlığı’nın haftalık koronavirüs risk haritasına göre Tokat'ta vaka sayılarında artış gözleniyor.

İHA'nın haberine göre, Tokat'ta vaka sayısı 100 binde 390,56'e yükseldi. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki haritada rengi kırmızıya dönen kentte, Omicron varyantı nedeniyle vatandaşlar PCR testi yaptırmak için hastanelere yöneldi.

Tokat Devlet Hastanesi'ne PCR testi olmaya gelen vatandaşlar da uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafeye dikkat ederek sırada bekleyen vatandaşlar, insanların eskisi gibi kurallara uymamasından yakındı.

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