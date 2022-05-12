O anlar kamerada! Müşteri kavgası!

İstanbul'da, Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde seyir halindeki iki taksici arasında yolda bekleyen müşteri nedeniyle tartışma çıktı.
TAKSİCİLER BİRBİRLERİNE GİRDİ
İHA'da yer alan habere göre araçlarından inen taksiciler tartışma büyüyünce tekme tokat kavgaya etti.
VATANDAŞLAR ARAYA GİRİP AYIRDI
Akan trafiğin ortasında birbirlerine yumruk atan taksicileri vatandaşlar ayırmaya çalıştı. İki taksici vatandaşların uğraşları sonucu sakinleşti.
İKİSİ DE ŞİKÂYETÇİ OLMADI
Polis merkezine götürülen iki taksicinin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.
KAVGA KAMERAYA DA YANSIDI
İki taksicinin yumruklu kavgası ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
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