O anlar kamerada! Erkekler çaldı! Kadınlar yükledi!

İHA

İstanbul Kağıthane Merkez Mahallesi’ndeki elektronik mağazasında yaşanan olayda gün içerisinde Muhammet Burak Z.’ye ait elektronik mağaza önünde keşif yapan hırsızlar, sabaha karşı mağazanın bulunduğu bölgeye gelerek beklemeye başladı. Bu sırada erkek olan hırsızlar mağazanın elektronik kepengini keserek sürgülü kapısını açarak içeriye girdi.

KADIN HIRSIZLAR ARACA YÜKLEDİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre erkek hırsızlar kapıyı kırdığı sırada, araçta bulunan kadın hırsız ise çevrede bulunabilecek insanların şüphelenmemesi için kapıda bekledi. Erkek hırsızlar kapıyı açıp içeriye girdikten sonra hızlı hızlı 40 adet monitörü dışarıya taşırken, kadın hırsız ise araca yükledi.

ÇALMAK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Mağazanın içerisinde hızlı hareket etmeye çalışan hırsızlar, kapıdaki araca elektronik eşya taşımak için adeta birbirleriyle yarıştı. Mağazada eline monitörleri alan hırsız, hızını ayarlamayarak ayağı kayınca yere düştü. Buna rağmen ayağa kalkan hırsız elektronik eşyaları arabaya taşımaya devam etti. Bir süre sonra hırsızlar aracına binerek olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

HIRSIZLARDAN 4'Ü YAKALANIP TUTUKLANDI

Hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri, hızlı bir şekilde olay yerine gelerek mağazada incelemelerde bulundu. Mağazadaki güvenlik kamerasına inceleyen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda çalıntı minibüs ve çalıntı plaka kullandıkları tespit edilen hırsızlardan 4’ü polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan Can Polat S., Mert S., Ramazan Y. ve Yücel K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYAĞI KAYDI YERE DÜŞTÜ

Yaşanan hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadın hırsızın aracın başında beklediği erkeklerin de kapıyı kırıp içeriye girerek monitörleri çaldığı ve taşıma sırasında da bir hırsızın yere düştüğü görülüyor.