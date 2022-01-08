O anlar kamerada! Erkekler çaldı! Kadınlar yükledi!

İstanbul Kağıthane Merkez Mahallesi’ndeki elektronik mağazasında yaşanan olayda gün içerisinde Muhammet Burak Z.’ye ait elektronik mağaza önünde keşif yapan hırsızlar, sabaha karşı mağazanın bulunduğu bölgeye gelerek beklemeye başladı. Bu sırada erkek olan hırsızlar mağazanın elektronik kepengini keserek sürgülü kapısını açarak içeriye girdi.
KADIN HIRSIZLAR ARACA YÜKLEDİ
İHA'da yer alan son dakika haberine göre erkek hırsızlar kapıyı kırdığı sırada, araçta bulunan kadın hırsız ise çevrede bulunabilecek insanların şüphelenmemesi için kapıda bekledi. Erkek hırsızlar kapıyı açıp içeriye girdikten sonra hızlı hızlı 40 adet monitörü dışarıya taşırken, kadın hırsız ise araca yükledi.
ÇALMAK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR
Mağazanın içerisinde hızlı hareket etmeye çalışan hırsızlar, kapıdaki araca elektronik eşya taşımak için adeta birbirleriyle yarıştı. Mağazada eline monitörleri alan hırsız, hızını ayarlamayarak ayağı kayınca yere düştü. Buna rağmen ayağa kalkan hırsız elektronik eşyaları arabaya taşımaya devam etti. Bir süre sonra hırsızlar aracına binerek olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
HIRSIZLARDAN 4'Ü YAKALANIP TUTUKLANDI
Hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri, hızlı bir şekilde olay yerine gelerek mağazada incelemelerde bulundu. Mağazadaki güvenlik kamerasına inceleyen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda çalıntı minibüs ve çalıntı plaka kullandıkları tespit edilen hırsızlardan 4’ü polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Gözaltına alınan Can Polat S., Mert S., Ramazan Y. ve Yücel K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AYAĞI KAYDI YERE DÜŞTÜ
Yaşanan hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadın hırsızın aracın başında beklediği erkeklerin de kapıyı kırıp içeriye girerek monitörleri çaldığı ve taşıma sırasında da bir hırsızın yere düştüğü görülüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!