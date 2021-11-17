O anlar kamerada! Çatışmanın ortasında kalınca...

DHA

İstanbul Beyoğlu'nda, Kasımpaşa Dereyolu Caddesi Fırın Sokak'ta dün saat 15.00 sıralarında akılalmaz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi sokak üzerinde yürüdüğü sırada, iki motosikletteki 4 kişi yanına geldi. Motosikletteki kişilerin bellerinden tabanca çıkardığını gören kişi, koşarak bir bina duvarının çıkıntısına sığındı.

SOKAKTA SİLAHLI ÇATIŞMA YAŞANDI

DHA'da yer alan habere göre motosiklettekiler kendilerinden kaçan kişiye ateş etmeye başlarken, saklanan kişi de tabancasıyla ateş ederek karşılık verdi.

Birkaç dakika süren çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken, seken kurşunlardan biri caddedeki bir iş yerinin giriş camına isabet ederek patlamasına neden oldu.

İKİ TARAF DA YAYA OLARAK UZAKLAŞTI

Saldırıya uğrayan kişinin bulunduğu yerde park halindeki bir otomobile de çok sayıda kurşun isabet etti. Çatışmanın ardından, saldırganlar motosikletleri olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçarken, saldırıya uğrayan kişi de caddeye doğru kaçarak izini kaybettirdi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri sokak ve motosikletler üzerinde incelemelerde bulundu.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, eşkali belirlenen saldırganlar ve saldırıya uğrayan kişiyi bulmak için çalışmalara başladı.

SEYYAR SATICI TEZGAHININ ALTINA GİRDİ

Öte yandan saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çatışma esnasında saldırganların park halindeki otomobilin arkasına saklanarak kurşun yağdırdığı bu sırada bir seyyar satıcının sürünerek tezgahının altına girip canını son anda kurtardığı görülüyor.