Norveç duyurdu: Salgın kontrol altında!

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Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tamamen kontrol altına alındığını ve bu nedenle bütün önlemlerin kaldırıldığını açıkladı.

Enstitüden yapılan açıklamada, 562 gündür uygulanan sert önlemlerin 25 Eylül günü sona erdiği belirtildi.

KUTLAMALARDA ARBEDE YAŞANDI

Öte yandan Norveç polisi pazar günü, kısıtlamalarının sona ermesini kutlayan insanların sokakları, barları, restoranları ve gece kulüplerini doldurmasının ardında düzinelerce kargaşa ve şiddetli çatışmalar olduğunu bildirdi.

Norveç Başbakanı Erna Solberg'in 5.3 milyonluk ülkede koronavirüs kısıtlamalarını kaldıracağına dair beklenmedik duyurusu birçok Norveçliyi şaşırttı ve başkent Oslo ve başka şehirlerde kaotik sahnelere yol açtı.

Solberg, "Norveç'te en sert önlemleri uygulamaya koymamızın üzerinden 561 gün geçti. Artık normal bir günlük yaşama dönme zamanı geldi." ifadelerini kullanmıştı.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 18 yaşın üzerindekilerin yüzde 90'6'sına ilk doz aşı yapıldığı, iki doz aşı yapılanların oranın ise yüzde 83,8'e ulaştığı bildirildi.

Ayrıca açıklamada, uluslararası kuralların geçerli olduğu havalimanları ve uçaklarda maske takma zorunluluğu ve PCR testi gibi kuralların yürürlükte olacağı ifade edildi.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü (FHI) Genel Müdür Yardımcısı Geir Bukholm, devlet televizyonu NRK'ye yaptığı açıklamada, Norveç'te Kovid-19 salgının mevsimsel değişiklikten dolayı soğuk algınlığına neden olan grip hastalığı ile eş değer seviyeye geldiğini belirtti.

Bukholm "Ülkede risk gruplarında olan herkes aşılandı. Aşılanmış olduğu halde salgına yakalananların büyük bölümünde virüs hafif ve soğuk algınlığı benzeri semptomlar meydana getiriyor. Salgın yayılmaya devam etse de hastaneye yatış sayısı düşük kalıyor." ifadelerini kullandı.

Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı rakamlara göre, Norveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 850'ye çıktı. Ülkede vaka sayısı da 186 bin 035'e yükseldi.

Öte yandan Norveç'ten önce Danimarka,10 Eylül'de ilk Kovid- 19 kısıtlamalarını kaldıran Avrupa ülkesi olmuştu.