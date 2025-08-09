Habertürk
        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Nişantaşı'da yol verme kavgası! Kadının üzerine sopayla yürüdü!

        Nişantaşı'da yol verme kavgası! Kadının üzerine sopayla yürüdü!

        İstanbul'un lüks semtlerinden Nişantaşı'da yol verme kavgası çıktı. Aracından sopa alarak inen adam, kadının üzerine yürüdü. Olaya çevredekiler müdahale etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 11:04 Güncelleme: 09.08.2025 - 11:10
        Kadının üzerine sopayla yürüdü!
        Nişantaşı'nda trafikte yol verme tartışmasında, otomobilinden eline sopa alarak inen adam kadının üzerine yürüdü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 20.30 sıralarında Şişli Nişantaşı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kadın bir sürücü ile erkek sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen taraflar tartışmaya başladı. Kavga sırasında otomobilden inen kişi, eline aldığı sopayla kadının üzerine yürüdü. Çevredekilerin araya girmesi ile taraflar ayrıldı.

        'KOLUMU SIKTIN' DİYE TEPKİ GÖSTERDİ

        Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tarafların tartışırken erkek sürücü bir anda sopa alıyor. Kadına yönelen sürücü bağırıyor. Çevredekiler de taraflara müdahale ediyor. Kadın ‘kolumu sıktın’ diyerek tepki gösteriyor.

