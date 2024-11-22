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        NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'yı ziyaret edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 20:07 Güncelleme: 22.11.2024 - 20:34
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        NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor
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        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'yı ziyaret edecek.

        NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Rutte'nin göreve geldikten sonraki ilk Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geleceği bildirildi.

        Açıklamada, Rutte'nin Türk savunma sanayisi yetkilileriyle de görüşeceği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tesisleri ile Anıtkabir'i de ziyaret edeceği belirtildi.

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