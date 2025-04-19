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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Narkokapan operasyonunda 138 şüpheli tutuklandı

        Narkokapan operasyonunda 138 şüpheli tutuklandı

        Ankara'da düzenlenen 'Narkokapan-Ankara' uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 635 şüpheliden 138'i tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 10:08 Güncelleme: 19.04.2025 - 10:08
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        'Narkokapan'da 138 şüpheli tutuklandı
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        Ankara'da düzenlenen 'Narkokapan' uyuşturucu operasyonunda 138 şüpheli tutuklandı.

        Ankara Valiliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde başlatılan 'Narkokapan-Ankara' operasyonunda 626 farklı adreste 635 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyonda, birinci gün nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 138'i 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.

        Diğer şüphelilerin ifade alma işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

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