Narkokapan operasyonunda 138 şüpheli tutuklandı
Ankara'da düzenlenen 'Narkokapan-Ankara' uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 635 şüpheliden 138'i tutuklandı.
Ankara'da düzenlenen 'Narkokapan' uyuşturucu operasyonunda 138 şüpheli tutuklandı.
Ankara Valiliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde başlatılan 'Narkokapan-Ankara' operasyonunda 626 farklı adreste 635 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, birinci gün nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 138'i 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.
Diğer şüphelilerin ifade alma işlemlerine devam edildiği öğrenildi.