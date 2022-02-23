Mutlu Kaya'nın ablasının katili hakkında karar!

AA

Sanık Çalışkan'ın hazır bulunduğu Diyarbakır 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına maktulün kardeşi Mutlu, annesi Hanım, ablası Songül Kaya ve tarafların avukatları katıldı.

AA'da yer alan habere göre Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaasında sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Son kez dinlenen sanık Çalışkan şöyle konuştu: "Hayatında hiçbir insana karşı şiddete yönelik eğilimim olmadı. Yaşadığım olay bir kazadır. Hiçbir şekilde rahmetliyi öldürmeyi istemedim. Böyle bir şey varsa Allah beni cezaevinden ve cehennemden çıkarmasın. Kaderimin böyle olmasını istemezdim. Keşke ben ölseydim."

Mutlu Kaya

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ

Maktulün annesi Hanım, kardeşi Mutlu ve ablası Songül Kaya ise sanığın cezalandırılması talebinde bulundu.

Cinayete kurban giden Dilek Kaya

Mahkeme, sanık Çalışkan'ın "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı. Kararın ardından duruşma salonundan çıkan maktulün yakınları fenalık geçirdi. Tekerlekli sandalyeyle katıldığı duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere kararı değerlendiren Mutlu Kaya, "Cani hak ettiği cezayı aldı. İnşallah kararı Yargıtay da onar. Zaten ablam öldü ve gitti. Buradaki amacım bu karar tüm katledilen tüm kadınlara karşı uygulansın. Bu kararlar kadın cinayetlerine güç olur. Bana saldıran kişi hak ettiği cezayı almadı. Ablamın mahkemesini kazandık. Bundan sonraki süreçte bana saldıran kişiye yeniden dava açacağım. Onun yeniden yargılanmasını isteyeceğim." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Merkez Kayapınar ilçesinde 22 Mart 2020'de TOKİ sosyal konutlardaki evinde Dilek Kaya (35) ile erkek arkadaşı Yusuf Çalışkan (29) arasında çıkan tartışmada Kaya tabancayla vurularak öldürülmüştü.