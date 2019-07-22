22 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'ndeki araziye 3 yıl önce apartman yapacağı taahhüdünde bulunan müteahhide, daire satın almak üzere 130 bin lira ödeyen Behiye İpek (55),çivi dahi çakılmayan arsada son 3 aydır oturma eylemi yapıyor.
ÇAYINI DEMLEYİP EYLEM YAPIYOR
AA'daki habere göre eski binadan kalan molozların kaldırılmadığı arsaya, yanına sandalyesi, piknik tüpü ve çaydanlığını da alarak gelip burada çay demleyen İpek'i, komşuları gün boyu yalnız bırakmıyor. İpek, sesini yetkililere duyurana kadar oturma eylemine devam edeceğini söyledi.
"İLK KEZ EVİM OLACAKTI"
Son 3 aydır her gün gelip burada oturduğunu anlatan İpek, "Her yeni gün 'Acaba bugün gelirler mi' diye bekliyorum. İnsan 130 bin lirayı öyle kolay biriktiremiyor. Tüm birikimim elimden gitti. İlk kez bir evim olacaktı. İnsanlığı protesto ediyorum" dedi.
"HAYALİM, UMUDUM GİTTİ"
İpek, sözlerine şöyle devam etti: "Paramı kaybetmekten öte insanlığa güvenimi kaybettim. Bekliyorum her gün. Hayallerim, umudum gitti. İnandık o müteahhide. Bize daha önce yaptığını iddia ettiği projeleri kağıt üzerinde gösterdi. Şimdi üzerinden 3 yıl geçti. Belediyeye gidip sorduk, proje başvurusu bile yok. Cumhurbaşkanlığı'na şikâyette bulundum. Mahkemeliğiz zaten. Fakat bir çözüm yok."
ARAZİNİN SAHİBİ: "ŞU AN KİRADAYIM"
Arazinin asıl sahibi olan Hüseyin Uslu (72) ise yeni ev hayaliyle arsasının üzerindeki 50 yıllık binayı yıktığını dile getirerek, "Şu anda kiradayım. İpek de aylardır arsaya gelip oturuyor. Komşularıyla çay içiyor. O da haklı. Umutları vardı. İnşallah sesimiz duyulur da bir çözüm yolu oluşur" ifadelerini kullandı.
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