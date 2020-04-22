Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilen dönemde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cengiz'in açıklamalarından satır başları:

"Sağlığım iyi. Yaşam bir tiyatro sahnesi... Hep beraberdik hocayla, Abdurrahim Bey ve Yusuf Bey'le... Piyango üçüne vurdu, bana vurmadı. Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum. 100'lerce mail geliyor. Görevi sürdürmeye çalışıyoruz. Yarın bana bir şey olursa, arkadaşlar bayrağı alır, devam eder.

Çok anlamlı bir bayram... Üç bayramın birleşmesinden oluşuyor. Cumhuriyete giden yolda çok önemli bir kilometre taşı. Çocuklar için bayram kutlayan tek ulusuz. Bu yıl maalesef korona olayına denk geldi. Yürekten kutluyorum.

Koronadan yaşamını yitiren kardeşlerimize, bütün insanlarımıza baş sağlığı diliyorum. Acılarını paylaşıyorum. Sağlık çalışanlarına, bilim adamlarına tek tek teşekkür ediyorum.

EKONOMİ

Hiç beklenmedik bir anda geldi. En büyük darbesi en büyüğe tabii. Çoktan çok azdan az gider diye bir söylem var. En yüksek yayın geliri, seyirci geliri bizdeydi. Bu maçların zararı 105 milyon TL yaklaşık. Gelecek yılla birlikte 230 milyon TL yükü var. Buna rağmen Galatasaray bunların altından kalkacak. Yönetimimiz gece gündüz çalışmakta, en kötü güne hazırlanmakta. Bunun üstesinden geleceğiz. Yönetim olarak özellikle söyleyeyim, ilk defa ek bütçe istemeden bir yılı bitiren bir yönetimiz. Yüzde 5'i aşınca ek bütçe istemek durumundasınız. İlk defa gerçekçi bütçeler yaparak bütçenin dışına çıkmadık. Koronavirüsten ötürü yeniden bütçe çalışması içerisindeyiz. Yeniden bir bütçe ve bu bittiğinde ilk fırsatta genel kurulun önüne getirme durumundayız. Çalışma içerisindeyiz.

Zor durumlarda her zaman kahramanlar olmuştur, fedakarlar olmuştur, kurtuluş savaşında olduğu gibi kendini öne atanlar olmuştur. Bu sıkıntılı süreci aşmak için oyuncularımızdan fedakarlık istedik. Yönetim olarak resmi olarak istedik. Görüşmeler sürüyor. FIFA'nın belirlediği durumlar içerisinde bu süreci atlatacağız. Futbolcu kardeşlerimizle bu zorlu süreci atlatacağız.

Mevcut kadromuz yeterli, çok iyi bir kadro. Ligler başladığında yine şampiyonluğa yürüyecek bir kadro. Camiamıza uygun kadrolar her zaman kurarız. Bütün dünyada belli bir sürede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Toplumsal olarak, sektörel olarak geçerli. Biz de bu duruma en iyi şekilde beklentilere uygun şekilde hareket edeceğiz.

SPONSORLAR

Abdurrahim Bey'in programını ben de izledim. Çok duygu yoğun bir program. Sponsorluklar, amatörler gibi konulara girilmesi, yanlış anlaşılmalara neden olacak açıklamaları, yanlış yorumlandı. Sponsorların kendisi tepki verdi. Galatasaray bu duruma rağmen borsada çok iyi durumda. Borsaya yatırım yapanlar, o kağında arkasındaki mali gücü didik didik ederler. Hiç şakası yok. Bununla yaşayan insanlar var. Daha enteresanı tepkiyi veren bizim sponsorlarımız. Biz buradayız dediler. Yanlış anlaşıldı. 30'u aşkın sponsorumuz var. Maddi sıkıntı yaşayanlar olabilir. Belli bir süre opsiyon kullanamayacak olanlar da vardır. Bunun için de planlarımız var. 120 milyon TL civarında olan sponsorluk geliri şu an 250 milyon TL civarlarında. Kaç ekonomik buhran, kaç sıkıntı yaşadık, mücadeleden vazgeçmeyen bir toplumuz. Galatasaray da bu toplumun bana göre en önemli aktörlerinden biri. Mutlaka toparlanır.

Türk Telekom 30 milyon TL karşılığında stat sponsorluğunu uzattı. Toplamda 38.5 milyon TL... Galatasaray çok büyük bir marka. Dünyanın ilk 4'ünde, ilk 5'inde. Dünya çapında bir marka. Bu markaya uygun, saygın davranmamız lazım. Bayrağı devrederken çok daha yüksekte teslim etmeliyiz.

Bu programı erkene almamızında nedeni bu. Abdurrahim Bey'in duygusal sözleri bizi bu programı yapmaya itti. Göreve geldiğimizde baskette transfer yasağı vardı. 80 milyona yakın borç vardı. Bütün antrenörler haciz koymuştu. Haklılar tabii. Şimdi biz tam tersine futbolda da yasak vardı, onu da kaldırdık. Camianın çok büyük desteğiyle biz başarılı olduk. Yönetim olarak da elimizden geleni yaptık. Hiçbir zaman amatörleri 2. plana atmadık. Bütün branşlara bakın. Galatasaray başkanı olarak tarihte var mı, elimden geldiğince maçlara gittim. Engellilere ve Kalamış'taki yarışlara gidemedim. Zaman bulamadım. Abdurrahim Bey kapatmaktan bahsetmedi. Duygu yoğun olunca kendini iyi ifade edemez insan. Geçmişte kimseyi suçlamıyorum ama çok yüksek harcamalar yapıldı. Bizim hedefimiz, tümüyle amatörlerde birçoğunu Türkiye'ye ilk getiren kulüp olarak bizim bunları kapatmamız asla düşünülemez. Uzun vadede kendine yeter hale getirmeye çalışıyoruz. Altyapıya önem veriyoruz. Türk gençlerinin yetişmesini, rol model olmasını istiyoruz. Bizim hedefimiz bu. Bizim amatörleri bırak kapatmayı, reel bütçelerle Türk sporcuları hedef almak istiyoruz. Basketbolda giderleri azalttık ama olduğumuz yer daha aşağıda değil, daha yukarıda.

Biz amatörü bırakın kapatmayı, ben şahsen mücadeleyi veriyorum. AK Parti hükümeti müthiş bir yasa çıkardı. Futboldan kesilen paranın amatöre harcanması... Devrim niteliğinde. Bir belirsizlik oldu. Biz aylardır bunu alamadık. Yönetmelik çıkmamıştı. Maliye Bakanlığı'na geçti, hızla Spor Bakanlığı'na geçecek. Sonra geri alacağız. İlk defa olacak. Maliye de haklı. Spor kulüpleri de haklı. Amatörleri güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz.

UEFA

UEFA ile haftada neredeyse bir kere görüşüyoruz. FFP sürecinde 2+1 yıl men tehlikesi vardı. 4 ay neredeyse UEFA'ya taşındık. Tarihte neredeyse ilk defa ikinci yapılanmayı aldık. İtiraz edenler oldu. CAS'a gittik. Orada da mücadele sonucu kazandık. Sancılı süreç oldu ama UEFA ile iç içe olduk. Birbirimizi tanıma ve anlama adına. Ceferin'e şahsi olarak da sevgim var, dostluğum var. Sağlam bir duruşları var, ellerinden geleni yapıyorlar. Ceferin ile mektuplaşmalarımız oldu. Destek veriyoruz. UEFA bu sürecin en iyi şekilde atlatılacağına inanıyor. Bu virüsün 27 derece üzerinde yaşayamadığı iddia ediliyor. Etkisini yitireceği konuşuluyor. Haziran ayı içerisinde liglerin başlayacağı doğrultusunda konuşmalar var. Bizim isteğimiz de ligin tamamlanması. UEFA da bu görüşte. Biz oynanmasını istiyoruz. Çok giderleri var. Beşiktaş maçının gideri 700 bin TL idi. Seyircisiz olmasına rağmen 400 bin TL idi. Bunu TFF karşılayacak mı? TFF biriktirdiği kaynaklarla kulüplere destek verecek mi? Bu lig bir şekilde bitecek. Hızlandırılmış şekilde bitecek.

LİGİN DEVAMI

Ya doğal akışında gider. Çok hızlı bir şekilde. Benim 8 maçımın 3'ü iç saha. Herkes kendi çıkarına göre konuşmayı seviyor. Ben Türk futbolu için konuşuyorum. Tek şehir olacaksa neden İstanbul değil? Rize ise Rize, Antalya ise Antalya. Böyle bir karar alındığında... İstanbul'u tercih ederim. Eylül-ekim ayına sarkacaksa güney olabilir. Seyircili olacaksa kendi stadımızda olmak isteriz. Beşiktaş maçından sadece 10 milyon kaybımız oldu. Zararımız çok büyük. Bütün büyük kulüplerin aynı olduğunu düşünüyorum. TFF ben yaptım oldu demesiyle olmaz. Bir araya gelip istişare etmemiz lazım. Kulüpler Birliği ile karar alınabilir. Toplantılar yapıldı. Yayıncı kuruluş ve diğer ilişkiler için yaptık. Ligler başladığında liglerin oynanış şekliyle ilgili kulüplerle görüşülmeli.

MALİ GENEL KURUL

Mali genel kurula hazırdık. Mali yılı kapsıyor. Sportif AŞ ile derneğin senkranizasyonu çok önemliydi. Genel kuruldan sonra yapacaktık. Hepsi alt üst oldu. Devletimizin verdiği bir karar var. Önlemler bittiğinde ilk 1 ay içerisinde yapmak durumundayız. Zaten yeni bir bütçe hazırlığı içerisindeyiz. Arkadaşlar çalışıyor. Yeniden bütçe oluşturuluyor. Mali genel kurulda onaya sunacağız.

İşin duygu boyutu giriyor. Kulüplerde başka amacı olmayan insanlar, bütün kulüplerde en önemli şey insan her şeyi ikinci plana atıyor. Takdir görmemek insanı üzer. Zaten çocukluktan bu yana aşkımız. Evet isyan ediyorsunuz. Ve soruyorsunuz, ben nerede yanlış yaptım? 2 yılda UEFA cezasından, transfer yasağından, binlerce haciz vardı. Şampiyon olduk, mali güçlükleri aştık. Florya'yı geri aldık. Yani yapılabilecek ne varsa yaptık. Tabii ki inin aşağı dediler. Sizde iletişim bozukluğu var dediler. Bunu hala anlamadım. Sadece kendim için değil amatör kulüplerde de profesyonel kulüplerde de duygu çok önemli. İnsanları küstürmeyeceksiniz, yoksa yarın 2 yılda 4 kupa almış, Florya'yı almış, Riva'yı düzenlemiş, sen bunu ibra etmezsen yarın kimi ibra edeceksin? İlla devre arkadaşları mı olması lazım? Lise'yi tenzih ediyorum. Abdurrahim Bey'in olayında da öyle harekete geçtiler ki biz bunu hak etmedik. Ne amatörleri kapatma niyetimiz var, ne sponsorlukları üzme niyetimiz var. İnsan üzülüyor. Ayrılıp gitmek en kolayı. Yarın bize kaçtılar denmesinden korktuk. Bunu yememek için namus belası için... En kolayı geri çekilmekti. Mali genel kurulda ibra etmeyeceğiz diyenler belki bize iyilik ediyordur. Ama içimiz rahat, alnımız açık. Bunu yapanlar, sizi kara delik gibi enerjinizi emenler, tek bir teşekkür etmeyenler, şu an bile Mustafa Cengiz'i nasıl eleştireyim diye bakarsanız buradan kimseye hayır gelmez. Bu anlamda üzgünüm. Bizi eleştirenleri de dikkatle dinlerim. Dinleyip düzeltmeye çalışırım. Yıkıcı, aşağılayıcı hakaretleri onaylamam mümkün değil.

FALCAO

Bütün başkanlığım sürecinde bizim bütün oyuncularımız çok değerlidir, bizden olan en iyisidir. Tabii ki teklifler gelir gider. Bana gelen bir şey yok. Resmi olmayan hiçbir şey hakkında konuşmam.

SÖZLEŞMELER

Bizim bu yıl acil almamız gereken önlemler var. Bir de sürerse alınacak önlemler var. Kısa dönem ve uzun dönem... Mutlaka giderlerimizi azaltmamız lazım. Yıllık 60 milyon euro, vergi hariç, profesyonel futbolcu giderimiz var. Bunun bir bölümünün, yaklaşık 10 milyon euro düşmesini istiyoruz. Yüzde 10 bile değil. Asla yüzde 10'un üstüne çıkmayacak. Acilen alınması gereken bir tedbir. Nakit akış planımız için bu geçerli. Ülke ve dünya çok zor bir durumdan geçiyor. Mutlaka acil tedbirler almamız gerekiyor. Belli bir kısıntıya gitmeyi planlıyoruz ve mutlaka realize edeceğiz.

Devlet zor duruma düşünce millet gayretli olmalı. Türk toplumu çok güçlü bir toplumdur. Biz bağış için düşünürken olumlu düşündük. Yoksa bu gizli olmalı ama örnek olmak için açık olmasında fayda vardır. Biz bunu realize ettik. Çok hızlı adım attık. Karınca kararınca Sağlık Bakanlığı'nın hesabına yaptık. Akşamı devletimiz kampanya başlattı, biz durdurduk. Devletin raconuna racon kesilmez. Bizim durumumuz devlete uymaktır. Yönergelere uygun davranmaktır. Bir destek verdik, yerine ulaştığına inanıyoruz."