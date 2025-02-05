İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'deki cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirlenmesi tartışmalarına ilişkin "Cumhurbaşkanlığı meselesi milletimizin temel meselesidir. Dolayısıyla bir partinin iç meselesiymiş gibi değerlendirmeye tabi tutulmasını yerinde ve anlamlı görmüyorum." dedi.

Dervişoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

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Hükümetin depremin ardından bir sene içinde yapma sözünü verdiği konut ve iş yeri sayısının yarısına iki sene geçmesine rağmen ulaşamadığını savunan Dervişoğlu, depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen yaraların hala taze olduğunu, "kentsel dönüşüm" adı altında vatandaşların tapulu mallarına birilerinin el koyduğunu ileri sürdü.

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Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmeler yapan Dervişoğlu, şunları söyledi:

"TÜİK’in aylık enflasyon oranı yüzde 5,03, yıllık ise 42,1 oldu. Bu iktidarın sözde hedeflediği oranın yüzde 21'in tam iki katıdır. ENAG'a göre ise aylık yüzde 8, yıllık ise yüzde 81 seviyesinde bir enflasyon vardır. Biz sadece TÜİK verilerini baz alsak bile bu ay itibarıyla memur zammının yarısı, emekli maaş zammının da üçte biri 15 gün içinde buhar olmuştur. Milletimize geçmiş olsun. Zamlı maaşlarını bu ay alacak olan asgari ücretliler ise 3 ay içerisinde hiç zam almamış olacak. İktidarı da göstermiş oldukları bu üstün kabiliyetsizlikten ötürü tebrik ediyorum. Bugün milletimiz yaşamıyor, sadece nefes alıyor. Vatandaşın iki yakası bir araya gelmiyor. Türkiye, bugün enflasyon verilerinde Filistin, Güney Sudan ve Zimbabve'nin ardından yüzde 43,58 ile dünyada 5'inci sırada. Gıda fiyat enflasyonunda ise birinci sıradayız."

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Türkiye'de her dört gençten birinin işsiz olduğunu, Türkiye'nin, OECD ülkeleri içinde en yüksek genç işsizlik oranına sahip üç ülkeden biri olduğunu iddia eden Dervişoğlu, kadın istihdamında da sondan ikinci olduğunu savundu.

Yeni düzenleme ile Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) olağanüstü yetkiler verildiğini savunan Dervişoğlu, "Bu düzenleme ile hedef, barolar, meslek örgütleri, iktidarın ekmeğine yağ sürmeyi reddeden sivil toplum kuruluşlarıdır. En önemlisi belediye başkanlarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"TELAFİSİ MÜMKÜN" "Silahlı kuvvetlerden ayırma cezası verilen teğmenlere" ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, bunun istismar edilecek bir konu olmadığını, herkesin ihraç edilmiş teğmenlerin yerine kendi evlatlarını koyması gerektiğini belirtti. Bu gençlerin siyasi bir figüre veya argümana dönüştürülmemesinin önemine vurgu yapan Dervişoğlu, şöyle konuştu: "Bu çocuklar bugünün kahramanları olduğu gibi yarınların da kahramanları olma güç ve iradesi sergiliyorlar. Bu alınmış karar, 5'e 4 alınmıştır. Dolayısıyla telafisi mümkündür. Bu karar idari yargının denetimindedir. Herkes elini vicdanına koymak mecburiyetindedir. Herkes elini yüreğinin üstüne koymalı ve bu çocukları kendi evlatlarıymış gibi kucaklamalıdır. O sebeple şerefli Türk ordusunun bütün mensuplarına sesleniyorum: bunun istismarına vesile olacak davranışlardan azami ölçüde uzak duralım." Grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit sebebiyle açılan soruşturmaya ilişkin soru üzerine, "Her küçük meseleden soruşturma açan bu hükümet, grubu olan bir siyasi partinin genel başkanı olarak tehdide uğradığımda kılını bile kıpırdatmadı." yanıtını verdi. "CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim hazırlığı bulunduğu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da adının geçtiğinin" belirtilmesi üzerine Dervişoğlu, şunları söyledi: "Kişiler üzerinden değerlendirme yapmıyorum. Bu sürecin çok önemli olduğunu dolayısıyla kişiselleştirilmemesi gerektiğini defalarca söyledim. Cumhurbaşkanlığı meselesi milletimizin temel meselesidir. Dolayısıyla bir partinin iç meselesiymiş gibi değerlendirmeye tabi tutulmasını yerinde ve anlamlı görmüyorum. Türkiye'de yaşanan bunca olumsuzluğu gölgede bırakacak tartışmaların mihenk taşı olarak tanımlanmasına da anlam vermiyorum. O sebeple tepkileri de şahısların tepkileri üzerinden değerlendirmek gibi bir durumla karşı karşıya bırakılmayı arzulamıyorum. Türkiye'nin meselesiyse, Türkiye'yi ilgilendiriyor ise bu mesele bir partinin iç meselesiymiş gibi ele alınmasını mahsurlu buluyorum."