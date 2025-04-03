İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketleri Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş’de ihaleler üzerinden yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan “Mali Suçlar” soruşturması kapsamında aralarında Murat Ongun’un da olduğu 48 kişi 23 Mart günü tutuklanmıştı.

Ongun’un avukatları tutuklama kararını veren Sulh Ceza Hakimliği’nin üst mahkemesi olan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne tutukluluğa itiraz etti.

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“İHALE BULUŞMASI İDDİALARINI HTS KAYITLARI ÇÜRÜTTÜ”

İtiraz dilekçesinde "Soruşturmada gizlilik kararı olduğundan tutuklamaya gerekçe gösterilen Mülkiye Müfettişliği Tevdi Raporu, MASAK raporu olmak üzere bilirkişi raporları ve ses kaydına ulaşıp incelememiz mümkün olmamıştır. Buna rağmen 133 sayfa olan 12 saat süren kolluk ifadesinde Murat Ongun’un kendisiyle ilgili tüm iddialara somut ve açık cevaplar verdiğini belirtti. Gizli tanıkların yanı sıra açık tanıkların dahi isminin verilmediği belirtildi. Tanık ifadesinde Murat Ongun’un Beylikdüzü Mado ve Hüseyin Köksal'ın tekstil şirketinde ihale buluşmaları gerçekleştirdiği iddiasının HTS kayıtlarıyla çürütüldüğü" kaydedildi.

Dilekçede tanık ifadelerinin yalan beyanlar içerdiği ileri sürüldü.

REKLAM ÖRGÜT HİYERARŞİSİNDE YER ALAN İSİMLERİ TEK TEK AÇIKLADI Murat Ongun’un örgüt yöneticiliği ile suçlandığını belirten avukatı, savcılığın iddia ettiği örgütün unsurunun oluşmadığını kaydederek örgüt hiyerarşisinde yer aldığı iddia edilen isimleri şu şekilde açıkladı: Ceyda Kıryak: Bu kişinin Emrah Bağdatlı ile reklam firmalarını organize ettiği iddiası gerçekleri yansıtmamaktadır. Zira Emrah Bağdatlı’nın reklam firması olmadığı gibi Ceyda Kıryak’ın da hiçbir reklam firması sahibi ile irtibatı bulunmamaktadır. Bu kişinin hiçbir ihale evrakında adı yoktur. Bu kişi sadece İBB’nin çeşitli etkinliklerinde kurulan sahne, çadır, kürsü gibi işlerle ilgilenmektedir. Necati Özkan: Yine müvekkile bağlı olarak örgütte yer aldığı söylenen Necati Özkan bizzat kendisi Sorgu ifadesinde 2024 yılı cirosunu 42 milyon dolar olduğunu açıklamıştır. Ayrıca 40 yıldır uluslararası alanda da bilinen bir siyasal iletişimcidir. Müvekkilin bu profildeki bir kişiye konumu ve maddi durumu gereği emir ya da talimat verebilmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Yıllık 42 milyon dolarlık ciro, Medya A.Ş’nin 2024 toplam bütçesinden bile çok daha fazladır.

REKLAM Murat İlbak: Müvekkile bağlı olarak örgütte yer aldığı belirtilen bu kişinin ABD’de on adet AVM sahibi olduğu belirtilmiş. Ayrıca yine Türkiye, Romanya ve Güney Amerika’da madenleri olduğu belirtilmiştir. Keza pek çok farklı sektörde de yatırımları bulunmaktadır. Reklam sektörü dışı malvarlığı Yüz Milyonlarca Doları bulan bir işadamının müvekkile hiyerarşik olarak bağlı ve emirlerinden çıkmayarak hareket ettiğini ve İBB’den aldığı reklam alanları marifetiyle zenginleştiğini iddia etmek hayatın olağan akışına aykırıdır. Emrah Serkan Bayraktar ve Hasan Özsoy: Yine tutuklama gerekçesinde müvekkile bağlı hareket eden örgüt üyeleri olarak gösterilen bu iki şahsı da müvekkil sadece nezarethane ve Sulh Ceza Hakimliği önünde görmüş bu iki şahıs da kendisini hiç tanımadığını beyan etmiştir. Bu durum HTS kayıtları ile de ortaya çıkarılabilir olup aralarında hiçbir bağ olmadığı açıkça görülebilir. Kadir Öztürk: Bu isim müvekkilin 2019 yılından beri şoförü olup İBB’nin AK Parti döneminde işe girmiştir. İddia edilen para taşıma isnatlarının hiçbirini kabul etmediği gibi bu isnada ilişkin hiçbir somut delil de tarafımıza gösterilmemiştir.

Nihat Uçan: Müvekkilin 8 aydır asistanlığını yapan bu kişi müvekkilin randevu taleplerini planlamak dışında bir iş ile ilgilenmemektedir. Tüm bu gerekçelerle Ongun’un serbest bırakılması talep edilirken, gerekirse ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı da dahil tüm adli kontrol şartlarının uygulanabileceğini de kaydetti. RESUL ŞAHAN'IN DA TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “kent uzlaşışı” formülü kapsamında “silahlı terör örgütüne yardım etme” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerin arasında 23 Mart günü Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da vardı. Şahan tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı ve yerine kayyum atandı. “ŞAHAN CHP’DE KARAR VERİCİ BİRİ DEĞİLDİ” Şahan’ın avukatları Hüseyin Ersöz ile Enes Ermaner de, Sulh Ceza Hakimliği’nin üst mahkemesi olan Asliye Ceza Hakimliği’ne yaptığı itiraz dilekçesinde “Kent Uzlaşısı' formülü üzerinden kurulan 'terör' suçlamasına 'PKK/KCK’nın hedefleri doğrultusunda yapılmış ve buna uygun şekilde icra edilmiş bir gizli anlaşmanın varlığını kabule götürebilecek değil herhangi bir delil, en ufak bir emare dahi söz konusu değildir, tümüyle afaki ve zorlama yorumlardır. CHP’nin seçimlerde başarıyla tatbik ettiği Türkiye İttifakı açısından müvekkilimiz hiçbir zaman CHP’nin karar verici organlarında görev almamıştır.” dedi.

“AZAD BARIŞ İLE 3,5 AYDA TOPLAMDA 12 DAKİKA GÖRÜŞTÜ” Şahan'ın aynı soruşturmada firari konumunda olan HDP eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış'la görüştüğü iddialarına ilişkin yer verilen HTS kayıtlarına da değinilen dilekçede, "Müvekkilimizin 03 Aralık 2019-22 Mart 2020 tarihleri arasında toplam 17 kere ve 710 saniye Azad Barış ile telefon görüşmesi yaptığı kolluk tarafından tespit edilmiş. HTS verilerine göre ufak bir hesaplama ile toplam görüşme süresinin yaklaşık 12 dakika kadar olduğu ve her bir görüşmenin 1 dakikaya dahi denk gelmediği ve bu görüşmelerin yaklaşık 3,5 aylık bir zaman zarfında yapıldığı iddia edilmektedir. Bu da yaklaşık ortalama olarak haftada 1 telefon görüşmesine denk gelmektedir. Bu bağlamda tutuklama gerekçesinde ifade edilen 'yoğun ve sürekli irtibat'ın olmadığı anlamına gelmektedir” denildi. Resul Emrah Şahan’ın şartsız veya mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kalması istendi.