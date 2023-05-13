Vali Mehmet Ali Özkanın koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Maviköprü mevkisinde cansız bir bedene ulaştı.

Burada yapılan otopside cesedin Azad Demiral’a ait olduğu tespit edildi.

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık karayolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. Ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede başlattıkları çalışmalar sırasında 6 Mayıs'ta sürücü Baran Aslantaş'ın, 9 Mayıs'ta ise Mehmet Can Demiral'ın cansız bedenini sudan çıkarmıştı.