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Munzur Çayı’nda kaybolan 3'üncü gencin de cansız bedenine ulaşıldı

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelirken 21 Nisan'da Munzur Çayı'da düşen otomobilde, kayıp 3'üncü kişi Azad Demiral’ın da cansız bedenine ulaşıldı

Giriş: 13.05.2023 - 10:45 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Munzur Çayı’nda kaybolan 3'üncü gencin de cansız bedenine ulaşıldı
AA

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan üçüncü kişinin de cansız bedeni bulundu.

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulunduğu araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Azad Demiral’ı (21) arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

Vali Mehmet Ali Özkanın koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Maviköprü mevkisinde cansız bir bedene ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan ceset, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burada yapılan otopside cesedin Azad Demiral’a ait olduğu tespit edildi.

OLAY

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık karayolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. Ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede başlattıkları çalışmalar sırasında 6 Mayıs'ta sürücü Baran Aslantaş'ın, 9 Mayıs'ta ise Mehmet Can Demiral'ın cansız bedenini sudan çıkarmıştı.

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