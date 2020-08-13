HABERTURK.COM

CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı ve eski Yalova milletvekili Muharrem İnce, düzenleyeceği basın toplantısında "hareketin" detaylarını anlatıp, sorulara yanıt verecek.

MACRON BENZETMESİ

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın ardından parti yönetimi ile ipleri kopardığı belirtilen İnce'nin yeni parti kuracağı iddia edilmişti. İddiaların ardından ilk açıklamayı Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya yapan İnce, parti kurmayacağını, Fransa Cumhurbaşkanı Macron örneğindeki gibi partisiz bir hareket başlatacağını söylemişti. İnce'nin bu açıklamaları "Cumhurbaşkanı adayı olacak" şeklinde yorumlanırken nasıl yapacağına dair soru işaretleri bulunuyor.

İnce'nin bugün saat 10.30'daki basın toplantısında merak edilen sorulara yanıt vermesi bekleniyor.