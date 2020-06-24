İHA

İstanbul Esenyurt'ta dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. Birçok bodrum katı sular altında kaldı. 50 yaşındaki Murat Coşkun bodrum katındaki evini basan sel suları içinde mahsur kaldı. Küçük bir pencerenin demir parmaklıkları arasından elini uzatarak yardım bekleyen Coşkun'un imdadına vatandaşlar koştu.

BİR VATANDAŞ HORTUM GETİRDİ

İHA'da yer alan habere göre sel suları içinde nefes almakta zorlanan Coşkun için bir vatandaş hortum getirdi. Dakikalarca hortumla nefes alan Coşkun demir parmaklıkların yerinden sökülmesiyle mahsur kaldığı evinden kurtarıldı. Murat Coşkun bugün evinin önüne gelerek yaşadıklarını anlattı.

"HORTUMU UZATTI HAYATA TUTUNDUM"

Vatandaşların uzattığı hortum yardımıyla kurtulan Murat Coşkun, “Şimdi geldim bakıyorum eve, olayın dehşetini görüyorum. Akşam kendimi, elimi gördüm dehşete kapıldım. Hala şoktayım. Her şey bir anda oldu. İçicek suyum varmış demek ki. Evim ocağım gitti ama hamd olsun sağlığımız yerinde. Büyük bir badire atlatmışım. O an bir saniye bir saat gibi geliyor. Dalganın tsunami gibi geldiğini gördüm.

"CAMI KAPATIRKEN İÇERİDE MAHSUR KALDIM"

İçeri girmesin diye camı kapatmaya çalışırken, bir anda içeride mahsur kaldım dışarıya çıkamadım. Kapı kapandı. Kapının kolu kırıldı. İnsanlar yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Sanırım birkaç saniye nefessiz kaldım. Komşularımdan biri sağ olsun bu hortumu düşünmüş. Hortumu uzattı ve hayata tutundum” diye konuştu.

"O AN KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİM"

Vatandaşların kendisinin unutmasından korktuğunu belirten Çoşkun, “O an sadece kelime-i şehadet getirdim. O an kurtulmak aklınıza gelmiyor. Buraya kadarmış dedim. O psikolojiyle bir de şunu düşünüyorum... Dışarı da sel var, insanlar kendi derdine düşmüş ben içeride mahsur kalmışım acaba içeride unutulur muyum diye düşündüm. Bir el geldi ben buradayım dedi. O eli tutup bırakmıyorum ki beni unutmasınlar diye” dedi.