DHA

Ordu'nun Gölköy ilçesinde önceki gece saat 23.00 sıralarında, ilçeye bağlı Ahmetli Mahallesi'nde bir kadın cinayeti daha meydana geldi. Arif K. (36) ile eşi Çilem K. (36) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Arif K., tabancayla eşi Çilem K.'ye 3 el ateş etti. Çilem K., başına isabet eden mermiler nedeniyle kanlar içinde kalırken, silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KATİL JANDARMAYA TESLİM OLDU

DHA'da yer alan habere göre gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çilem K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. 4 çocuk annesi Çilem K.'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra teslim olan Arif K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.