MSB'den yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman Mehmetçik, bölgede tespit edilen 3 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 15 oldu." denildi.

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