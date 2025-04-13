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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MSB'den Karadeniz'in güvenliğine ilişkin toplantı

        MSB'den Karadeniz'in güvenliğine ilişkin toplantı

        Milli Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasındaki olası ateşkesin ardından Karadeniz'de barış ortamının korunmasına yönelik toplantı gerçekleştirileceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 13:59 Güncelleme: 13.04.2025 - 14:07
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        MSB'den Karadeniz güvenliği toplantısı
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        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15-16 Nisan tarihlerinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında olası ateşkesin ardından Karadeniz'in güvenliği konusunda toplantı yapılacak.

        AA'da yer alan habere göre yabancı ülke askeri temsilcilerinin de katılımıyla yapılacak toplantıda, Karadeniz'de barış ortamının muhafazası amacıyla yapılabilecek askeri planlamaların deniz boyutu ele alınacak.

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