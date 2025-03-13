Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir haftada 24, 1 Ocak'tan bugüne kadar Suriye'nin kuzeyinde 296, Irak'ın kuzeyinde ise 206 olmak üzere toplam 502 terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu'ndaki "Atatürk ve Harbiyeli Anıtı"nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

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En büyük Harbiyeli Atatürk'ün ilim ve irfan yuvası Harp Okulu'na girişinin 126'ncı yıl dönümünü kutlayan Aktürk, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yılında, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere egemenlik ve bağımsızlık uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri, ebediyete irtihal eden kahraman gazileri ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle yad etti.

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Aktürk, bugün aynı zamanda Bakanlıktan bir heyetin katılımıyla Kuzey Makedonya'nın Manastır şehrinde "Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisinden Mezuniyetinin 126'ncı Yıl Dönümü Töreni"nin icra edildiğini bildirdi.

18 Mart'ta Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetlerinin yüzer unsurlarıyla Çanakkale Boğazı'nda Geçit Töreni, Türk Yıldızları tarafından Çanakkale Şehitler Abidesi'nde hava gösterisi ve muharip uçak geçişi ile SOLOTÜRK tarafından Kocaeli'de gösteri uçuşu yapılacağını, Mehteran Birlik Komutanlığınca 18 Mart'ta Çanakkale'de, 19 Mart'ta ise Bozcaada'da konserler icra edileceğini dile getiren Aktürk, tüm etkinliklere vatandaşları davet etti.

Aktürk, ayrıca büyük fedakarlıkla görev yapan asker ve sivil tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı da kutladı.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele operasyonları kapsamında bilgi veren Aktürk, "Son bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar Suriye'nin kuzeyinde 296, Irak'ın kuzeyinde ise 206 olmak üzere toplam 502 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Son terörist de ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadelemiz kesintisiz bir şekilde sürecektir." dedi.

REKLAM HUDUT GÜVENLİĞİ Son bir haftada hudutlarda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 5'inin terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 107 şahsın yakalandığını dile getiren Aktürk, "1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızda yakalananların sayısı 1016 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1514 şahısla bu yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken engellenen kişi sayısı da 14 bin 48'e ulaşmıştır. Hudutlarımızda yoğun ve etkin tedbirlerle güvenliğin sağlanmasına kararlılıkla devam edilecektir." ifadesini kullandı. BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklarla ikili ilişkiler çerçevesinde küresel güvenlik mimarisine güçlü katkılarda bulunmaya devam ettiğini vurgulayarak, "4 Mart'ta Kahire'de Gazze'nin yeniden imarına yönelik alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin devam etmesi, insani yardımların sağlanması, İsrail'in Gazze ile Batı Şeria'da saldırılarına son vermesi ve Filistin halkının kendi topraklarında yaşamaları adına uluslararası çabaların artırılması gerekmektedir. Ülkemiz, bölge istikrarı ve barışına katkı sağlayacak her türlü girişimi desteklemeyi sürdürecektir." diye konuştu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, bugün resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alınacağı bir görüşme gerçekleştireceğini, ardından Atatürk'ün Kara Harp Okuluna girişinin 126'ncı yıl dönümü vesilesiyle Kara Harp Okulu'ndaki törene katılacağını yarın ise Şehitler Günü münasebetiyle Bakanlık'ta düzenlenecek törene iştirak ederek, daha sonra kahraman gaziler ile şehit ve gazilerin kıymetli aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geleceğini bildirdi. REKLAM Aktürk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın 10-11 Mart'ta Fransa'da düzenlenen Paris Savunma ve Güvenlik Forumu'nun Genelkurmay Başkanları Toplantısı bölümüne katıldığını, forum esnasında Birleşik Krallık ve Fransa Genelkurmay Başkanları ile üçlü bir görüşme geçekleştirdiğini ifade ederek, ayrıca Paris Büyükelçiliği ile Fransa Askeri Ataşeliğini de ziyaret ettiğini dile getirdi.

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ TSK'nin harekat görevleriyle eş zamanlı olarak etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini pekiştirmek maksadıyla kapsamlı eğitim ve tatbikat faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğüne dikkati çeken Aktürk, şöyle konuştu: "Bu kapsamda katılım sağladığımız, İngiltere'deki Cobra Warrior Karma Hava Harekatı, İtalya'daki Dynamic Manta NATO Denizaltı Harekatı ve Volpe Bianca-2025 Kış Oyunları Davet tatbikatı ile İstanbul ve Polonya'daki Loyal Leda NATO Müşterek Kara Harekatı tatbikatları yarın sona erecektir. 10-21 Mart tarihleri arasında ABD'de Red Flag-2025 Karma Hava Harekatı ile 13-18 Mart tarihleri arasında NATO Kriz Yönetimi (CMX-2025/yerinden katılım) tatbikatlarına katılım sağlanmaktadır. 20-27 Mart tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştirilecek Steadfast Foxtrot-2025 Tatbikatı'na iştirak edilmesi planlanmaktadır." ULUSLARARASI GÖREVLER Aktürk, Amfibi Görev Grup Komutanlığının, NATO Müttefik Mukabele Kuvveti, Amfibi Görev Kuvveti ve Çıkarma Kuvveti görevine yönelik 4-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen NATO Harbe Hazırlık Denetlemesinin ilk safhasını başarıyla tamamladığını dile getirerek, "Söz konusu görev, İspanya Deniz Kuvvetlerinden 1 Temmuz 2025 tarihinden devralınacak ve 30 Haziran 2026 tarihine kadar yürütülecektir. NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında, TCG Kemalreis gemimiz tarafından 15-16 Mart tarihlerinde Katanya/İtalya'ya, Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Butrunti gemisi tarafından ise 15-17 Mart tarihleri arasında İzmir'e liman ziyaretleri yapılması planlanmaktadır. Öte yandan 'Türk Silahlı Kuvvetleri ve Havacılık Tanıtım Faaliyetleri' kapsamında 16 Mart'ta Mustafakemalpaşa/Bursa'da Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşu, 19 Mart'ta Bolu ve Düzce'de SOLOTÜRK tarafından selamlama geçişi icra edilecektir." şeklinde konuştu. SAVUNMA SANAYİ/ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ TSK'nin modern ve güçlü savunma ve güvenlik kapasitesi, tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle her geçen gün daha da arttığına işaret eden Aktürk, şunları kaydetti: "Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda BOYGA Döner Kanatlı İHA'nın muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır. Ayrıca ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Kapsüllü ATMACA Güdümlü Mermisinin ilk fiili atışı, 12 Mart'ta Mersin'de TCG Preveze denizaltımızdan başarıyla gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmeye, karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya ve kendisine tevdi edilen tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye, ulusal güvenliğimizin yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrarın korunmasına önemli katkılar sunmaya devam edecektir."