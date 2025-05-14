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        Haberler Gündem MSB: Bir asker yıldırım düşmesi sonucu şehit

        MSB: Bir asker yıldırım düşmesi sonucu şehit

        MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ, 14 Mayıs'ta yıldırım düşmesi sonucu şehit olmuştur.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 10:02 Güncelleme: 14.05.2025 - 10:12
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        MSB: Bir asker yıldırım düşmesi sonucu şehit
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        Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ, 14 Mayıs 2025 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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