MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Özel Kuvvetler Komutanlığımızın operasyonu ile 3 terörist daha kaçamadan etkisiz hale getirildi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 12 oldu.
Giriş: 21.02.2025 - 20:12 Güncelleme: 21.02.2025 - 20:35
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada
"Hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hâle getirilen 9 PKK’lı teröristin yanı sıra Özel Kuvvetler Komutanlığımızın operasyonu ile 3 terörist daha kaçamadan etkisiz hâle getirildi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 12 oldu." denildi.
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