Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı. İki lider görüşme öncesinde basın mensuplarına kısa birer açıklama yaptı.

İki liderin yapacakları görüşmede İdlib'de yaşanan son gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Savaş uçaklarına, helikopterlere kadar bunları görme noktasında memnuniyetimi ifade etmek isterim. Tabi savaş uçaklarının gösterilerini de izleme imkanımız oldu. Gerek Su-35, gerek Su-57 bunları hep birlikte izledik. Bütün bunların yanında tabi uzayla ilgili çalışmalar çok çok daha anlamlı. Uzaya yönelik atılan atımlar Rusya'nın nereye geldiğini göstermesi bakımından önemli.

Sayın başkanla gerek ikili, gerekse heyetler arası görüşmelerde tabiki bölgesel gelişmeleri değerlendirme fırsatı da bulacağız.

Putin'in açıklamalarından satır başları:

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde bölgesel konular arasında hassas konular da var, bunları görüşeceğiz."