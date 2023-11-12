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        Haberler Gündem Güvenlik MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Bomba düzenekleri ele geçirildi - Haberler

        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Bomba düzenekleri ele geçirildi

        MİT ve İstanbul Emniyeti'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği DEAŞ operasyonunda bomba düzenekleri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan terörist sevk edildiği mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 12:20 Güncelleme: 12.11.2023 - 12:24
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        MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da DEAŞ operasyonu!
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı ile yürütülen çalışmalar kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütünün sözde Irak sorumlusu, EYP uzmanı yabancı uyruklu A.J.A. yakalanarak gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü MİT Başkanlığı ile yürütülen çalışmalar kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütünün sözde Irak sorumlusu, örgütün Suriye'de ve Irak'taki saldırılarda kullandığı patlayıcıların tasarımını yapan A.J.A. yakalanarak gözaltına alındı.

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        A.J.A.'nın Suriye'de ve Irak'ta terör örgütü mensuplarına patlayıcı eğitimi verdiği öğrenildi.

        A.J.A.'nın Sultanbeyli'de ikamet ettiği iki farklı adrese düzenlenen operasyonda, içerisinde sim kart bulunan, zaman ayarlı ve uzaktan kontrol edilebilir 5 adet hazır vaziyette bomba düzeneği, canlı bomba düzeneklerinde kullanılan çok sayıda basma butonu, el yapımı patlayıcılarda kullanılan zamana, ışığa ve harekete duyarlı çok sayıda elektronik devre elemanı, gizlenmiş vaziyette dijital materyallerle örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan terör örgütü mensubu, tamamlanan işlemleri sonrası çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.

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