Minik Deniz'in kahreden ölümü!

Olay, 12 Kasım'da Kemer ilçesinde meydana geldi. Bakır ailesinin en küçük çocuğu Deniz, 3'üncü kattaki evlerinin balkonuna çıktı. Balkon demirlerini aşan Deniz, dengesini kaybederek, zemine düştü.

DHA'nın haberine göre, gürültü üzerine balkona çıkan aile, Deniz'i aşağıda görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Deniz'i ambulansla hastaneye kaldırdı.

Antalya'ya sevk edilip, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Deniz, dün akşam hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Deniz'in cenazesi, işlemlerin ardından yakınları tarafından alındı. Deniz Bakır, Kemer'de toprağa verilecek.