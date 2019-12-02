02 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'da geçtiğimiz cuma günü saat 15.00 sıralarında Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde "pes" dedirten bir olay yaşandı.
"HIZLI ARAÇ KULLANMAYIN"
İddiaya göre, Esenyurt Koza Mahallesi mevkiinden minibüse binen Mine M. (21) ile Kübra Kısaboy (26) yolculuk sırasında minibüs sürücüsünün, aşırı agresif ve hızlı araç kullanmasından şikayet ederek defalarca şoförü sözlü olarak uyardı.
UYARILARI DİKKATE ALMADI
İHA'da yer alan habere göre genç kızların uyarılarını dikkate almayan şoför aynı şekilde aracını kullanmaya devam etti. Bu sırada iddiaya göre, minibüs şoförü trafikte birkaç kez başka araç şoförleriyle de tartışarak, minibüs içerisindeki yolcuları tedirgin etti.
SOKAK ORTASINDA DARP ETTİ
Gergin geçen yolculuğun ardından gidecekleri yere ulaşan genç kızlar, minibüsten indi. Minibüs hareket edeceği sıradagenç kızlardan Mine M. açık olan minibüs penceresinden “Çok lanet bir minibüsçüsün” diyerek tepkisini gösterdi
Minibüs sürücüsü, verilen bu tepkiye sinirlenerek aracını durdurup genç kızların peşinden koştu. Kaldırım üzerinde kızları yakalayan minibüs şoförü, genç kızları darp etti.
VATANDAŞ KURTARMAYA ÇALIŞTI
Olayı gören çevredeki vatandaşlar ile minibüs içerisindeki yolcular genç kızları kurtarmaya çalıştı. Genç kızlara saldıran şoför güçlükle sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.
MİNİBÜSÇÜDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Yaşadıkları şoku atlatmakta güçlük çekerek gözyaşlarına boğulan genç kızlar, polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genç kızların şikayetçi olması üzerine polis merkezine götürdü. Polis, saldırgan minibüs şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.
"BENİ BURADA DÖVDÜ"
Olayın ardından polisi bekleyen genç kızlar, “Minibüse binerek geliyorduk, o kadar hızlı sürüyordu ki, yaşlı bir amcaya küfür ederek az kalsın dövüyordu. Sonra inerken ben de sinirlendim, 'çok lanet bir sürücüsünüz' dedim. Arabayı burada durdurdu, geldi beni burada hakaret ederek dövdü. Ayıranları da tehdit etti, seni doğrarım dedi” diyerek yaşadığı dehşet anlarını anlattı.
O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI
Genç kızların minibüs sürücüsüyle yaşanan tartışma sonrasında darp edildiği o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, genç kızın minibüs sürücüsüne tepki gösterdiği ardından minibüs sürücüsünün inerek genç kızları darp ettiği görülüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!