İHA

İstanbul'da geçtiğimiz cuma günü saat 15.00 sıralarında Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde "pes" dedirten bir olay yaşandı.

"HIZLI ARAÇ KULLANMAYIN"

İddiaya göre, Esenyurt Koza Mahallesi mevkiinden minibüse binen Mine M. (21) ile Kübra Kısaboy (26) yolculuk sırasında minibüs sürücüsünün, aşırı agresif ve hızlı araç kullanmasından şikayet ederek defalarca şoförü sözlü olarak uyardı.

UYARILARI DİKKATE ALMADI

İHA'da yer alan habere göre genç kızların uyarılarını dikkate almayan şoför aynı şekilde aracını kullanmaya devam etti. Bu sırada iddiaya göre, minibüs şoförü trafikte birkaç kez başka araç şoförleriyle de tartışarak, minibüs içerisindeki yolcuları tedirgin etti.

SOKAK ORTASINDA DARP ETTİ

Gergin geçen yolculuğun ardından gidecekleri yere ulaşan genç kızlar, minibüsten indi. Minibüs hareket edeceği sıradagenç kızlardan Mine M. açık olan minibüs penceresinden “Çok lanet bir minibüsçüsün” diyerek tepkisini gösterdi

Minibüs sürücüsü, verilen bu tepkiye sinirlenerek aracını durdurup genç kızların peşinden koştu. Kaldırım üzerinde kızları yakalayan minibüs şoförü, genç kızları darp etti.

VATANDAŞ KURTARMAYA ÇALIŞTI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar ile minibüs içerisindeki yolcular genç kızları kurtarmaya çalıştı. Genç kızlara saldıran şoför güçlükle sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

MİNİBÜSÇÜDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşadıkları şoku atlatmakta güçlük çekerek gözyaşlarına boğulan genç kızlar, polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genç kızların şikayetçi olması üzerine polis merkezine götürdü. Polis, saldırgan minibüs şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

"BENİ BURADA DÖVDÜ"

Olayın ardından polisi bekleyen genç kızlar, “Minibüse binerek geliyorduk, o kadar hızlı sürüyordu ki, yaşlı bir amcaya küfür ederek az kalsın dövüyordu. Sonra inerken ben de sinirlendim, 'çok lanet bir sürücüsünüz' dedim. Arabayı burada durdurdu, geldi beni burada hakaret ederek dövdü. Ayıranları da tehdit etti, seni doğrarım dedi” diyerek yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

Genç kızların minibüs sürücüsüyle yaşanan tartışma sonrasında darp edildiği o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, genç kızın minibüs sürücüsüne tepki gösterdiği ardından minibüs sürücüsünün inerek genç kızları darp ettiği görülüyor.