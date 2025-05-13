Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Kadıköy'de, arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda B.B ve U.B ile tartışan ve sonrasında bıçaklanan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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5 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

İki suça sürüklenen çocuk ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cinayet sonrası sosyal medyada zanlıları öven ve Minguzzi ailesine yönelik tehdit içeren mesajlar paylaşanlara yönelik de soruşturma başlatılmış bu soruşturma kapsamında da 5 suça sürüklenen çocuk tutuklanmıştı.

ŞÜPHELİLER ÇOCUK OLUNCA CEZADA İNDİRİM İSTENDİ

Tutuklanan şüpheliler A.D, E.K, H.E.A, K.G ve M.G hakkında iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede hakkında, “zincirleme şekilde birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlarından 2 yıl 6 aydan 10 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi. Şüphelilerin çocuk yaşta olması nedeniyle cezada indirim talep edilmesiyle neticeten 1 yıl 6 aydan 7 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi.

"BEN YAPMADIM" DEDİ

Suça sürüklenen çocukların yaptığı paylaşımlarına ve aileye attığı mesajlara yer verilen iddianamede şüphelilerin ifadeleri de yer aldı. E.K’nin söz konusu paylaşımı kendisinin yaptığını kabul ettiği belirtilen iddianamede, ancak U.B’nin neden cezaevine girdiğini bilmediğini öğrendiğinde de pişman olup paylaşımını sildiğini söylediği belirtildi.

Şüpheli H.E.A ise paylaşımı mahalledeki arkadaşlarının baskısıyla yaptığını, U.B’nin cezaevine girme sebebini bilmediğini söylediği belirtildi. Tüm şüpheliler, suçlamaları reddetti. Ancak zanlıların telefonlarında yapılan bilirkişi incelemesinde aileye tehdit mesajları atan kişinin M.G. olduğu tespit edildi.