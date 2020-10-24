AA

Son dakika bilgilerine göre, Milli Savunma Bakanı Akar, S400 hava ve füze savunma sistemine ilişkin, "Tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz" dedi.

Akar, "Sistem ve kontroller NATO’dan uzaklaşmak anlamına gelmiyor. NATO’nun içinde nasıl kullanılıyorsa biz de o şekilde kullanacağız." ifadelerini kullandı.

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