Millet Kütüphanesi'ne yoğun ilgi

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Millet Kütüphanesi yoğun ilgi görüyor. 43 farklı dilde, 110 farklı ülkeden 4 milyon 100 bin basılı kaynak ve 230 milyonun üzerinde erişilebilir e-kaynağın yer aldığı kütüphane 7 gün 24 saat kitapseverlere ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde çok sayıda davetlinin katılımıyla 20 Şubat 2020'de açılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın 30 milyondan fazla dijitalleşmiş belgesi bulunuyor. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın 100 binin üzerinde eserine ait dijital içeriğe de erişim sağlanıyor.

KİMLİK KARTI İLE GİRİŞ YAPILABİLİYOR

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kimlik kartları ile yabancılar ise pasaportları ile giriş yapabiliyor. Ayrıca, 2400 araçlık kapalı ve açık otopark, su, sıcak içecek ve çorba ikramı ücretsiz olarak veriliyor. 7 gün 24 saat hizmet veren, adeta yaşayan bir yerleşke olan ve açıldığı günden buyana 2 milyon dolayında kişinin ziyaret ettiği Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde çok sayıda sergi, kültürel ve eğitsel etkinlik de gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne ilgi her geçen gün artıyor.

TEKDAĞ DA ZİYARET ETTİ

Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Ankara’da bir dizi temaslarda bulunan Kenan Tekdağ, ziyaretinin son gününü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde bulunan Millet Kütüphanesi’ne ayırdı. Araştırma Kütüphanesi, Cihannümâ Salonu ve Nadir Eserler Kütüphanesi gibi birçok bölümü görevliler refakatinde gezen Tekdağ, birçok eseri de yakından inceledi. Tekdağ; hali hazırda yerleşke içerisindeki Saz ve Söz Türk Müziği Tarihi Sergisi’ni de gezdi. Tekdağ, sergide Türk Müziği’ne dair tarihi belge ve kitaplar ile Türk Müzik Tarihi’ne damga vuran isimlerin kullandığı müzik aletlerine özel ilgi gösterdi. Tekdağ’a ziyareti sırasında Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır da eşlik etti.

"GERÇEK BİR MİLLET KÜTÜPHANESİ OLMUŞ"

Kendisi de bir kitap tutkunu olan Tekdağ, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Saz ve Söz Türk Müziği Tarihi Sergisi’ne dair memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Araştırmacıların, öğrencilerin, çocukların, tüm kitap ve sanatseverlerin istifade edeceği; gerçekten etkileyici bir eğitim ve kültür merkezi ortaya çıkmış. Ülkemizin kültürel zenginliğine katkı sağlayacak bu kütüphanede; bilgiye erişim noktasında dijital olanaklardan da en düzeyde yararlanılmış. 7 gün 24 saat açık kalması, kimlik kartı ile kolay erişim, fiziki koşulları ve sosyal donatılarıyla burası adeta yaşayan bir kültür evi haline gelmiş. Gerçek bir Millet Kütüphanesi olmuş, gurur ve kıvanç duyulacak abidevi bir eser. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ankara ziyaretlerim sırasında fırsat buldukça gelerek, buradaki eserlerden istifade edeceğim."