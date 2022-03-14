Miçotakis koronavirüse yakalandı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Miçotakis, durumunun iyi olduğunu söyledi.

Miçotakis Instagram hesabından paylaştığı videoda, "Bugün ofiste yaptığım günlük hızlı testte Covid-19 testim pozitif çıktı. Bu nedenle kendimi izole edip evden çalışacağım. Üç doz aşının ciddi hastalıklara karşı mümkün olan en iyi korumayı sağladığını unutmamanınız istiyorum. Her şeyin iyi gideceğinden eminim ve çok yakında ofise geri döneceğim" ifadelerini kullandı.

Miçotakis dün İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesi'nde ayine katılmış ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya gelmişti.