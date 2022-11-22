Bahçeli'den Sisi ve Esad mesajları

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"20 Kasım 2022 Pazar günü 2023'e Doğru adıyla planladığımız Samsun toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantı yaptığımız meydanlar dolup taşmaktadır. 4 Eylül 2022 tarihinde Sivas'ta yaktığımız meşale gittiğimiz her yerde körüklenip 2023 hedeflerimize ışıklar saçmaktadır.

Biz bu ülkeyi çok seviyoruz, her insanımızı kucaklıyoruz. Masalarda değil, meydanlardayız. Zalimlerin menüsü değil, zaferlerin meftunuyuz. MHP'ye yargısız infaza heves edenlere, demokrasinin ve sandığın kaç bucak olduğunu göstermenin azmindeyiz. Mücadelemizde kesinlikle gevşemeyeceğiz. MHP algı oyunlarını bozarak geliyor. MHP kiralık kalemlerin sahiplerini yenerek geliyor. Anket şirketlerini bozguna uğrata uğrata geliyor. Hiçbir engele takılmadan inanmış adımlarla hak ettiğimiz başarıya ulaşmak için yılgınlık göstermiyoruz.

100 yıl evvel Türkiye'yi kuran Türk milliyetçiliğinin 100 yıl sonra aynı fikirlerle Türk ve Türkiye Yüzyılını inşa ve ihyasında büyük rol oynayacağına inanıyoruz. Geleceğin süper günü Türkiye'dir. Cumhur İttifakı ise beka ufku, birlik ve beraberlik şuurdur.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Aklı kalemden, kalemi ahlaktan, ahlakı ilimden ayrı düşünmek çok zordur. Bizim inanışımızda alimin ölümüyle alemin ölümü bir tutulmuştur. Ruhu büyük olanların mutlaka rahle-i tedrisinden geçtikleri bir öğretmenleri, büyükleri, hocaları vardır. İlk kalemi elimize aldığımızda, ilk heceyi okuduğumuzda bir süreç başlamış olacaktır. Öğretmen demek dünya demektir.

Eğitim ve öğretim dediğimiz çok boyutlu hayat gönüller arasındadır. Öğretmeni sevmek insanı sevmektir. Öğretmenlerimiz büyük ruh mimarlarıdır. Onlara karşı kalbimiz minnet hisleriyle doludur. Öğretmenlerimize ne yapsak bin defa helal olsun diyorum, üzerimize ne düşüyorsa yapmanın sözünü veriyorum.

3 Şubat 2022'de TBMM'de kabul ettiğimiz Öğretmenlik Meslek Kanunu çok ciddi bir kazanımdır. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Atanamayan hiçbir öğretmen bırakmayacağız. Ücretli, sözleşmeli hiçbir öğretmen kalmamalı hepsi kadroya geçirilmelidir. Öğretmenin hayatı Türklüğün yekpare kimliğidir.

24 Kasım 1928'de ülkemizin her köşesinde millet mektepleri açılarak okuma yazma seferberliği başlatılmıştır. Millet mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün başöğretmenliğe başladığı gün Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Hayatını kaybetmiş bütün öğretmenlere Allah'tan rahmet diliyor, çalışan öğretmenlere saygılar sunuyorum.

ABD'YE TEPKİ

Sorumsuz ve sorunlu kişilerin dürüst ve samimi olmaları hayaldir. Tutarsızlığın, ilkesizliğin, hastalıklı zihniyetlerin değerlerimize saldırı halinde bulunmaları, karanlık bir senaryonun varlığına delildir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek akıl tutulmasıdır. Aynı ezberleri tekrar ederek değişik anlamların doğacını ummak şaşkınlık ve dağınıklıktır.

Sıkıştıkları her saha ve zeminde demokrasi propagandası yapan bölücü odaklar anarşiye saplanmış bayraksızlardır. Barıştan, haktan, hukuktan bahsedip bunlara yapmadıklarını bırakmayanlar her seferinde çürük tahtaya çizi çakmaya çalışanlardır. Yalanı gerçekle besleyen gri propaganda ustalarına aldanacak kalmamıştır.

Müslüman aynı delikten iki defa ısırılamaz. Isırmaya çalışanların ya dili ya kafası koparılacaktır. Hukukta hak kendi içinde kamusal ve özel haklar diye ikiye ayrılmaktadır. Hak hukuken korunan ve sahibine yararlanma yetkisi tanıyan bir değer kavramıdır. Hak haklınındır. Hakkı adaletten ayırmak mümkün değildir.

İhanet bir hak değildir. Kötülük bir hak değildir. Suç işlemek bir hak değildir. İnsan öldürmek bir hak değildir. Biz kişi hak ve hürriyetine kişisel düşünce serbestliğine bir başkasının güvenliğini ihlal etmedikçe saygılıyız. Bu haklar kişisel olmaktan çıktıktan sonra itirazımız kaçınılmazdır. Küfür bir hak değil, ahlak sorunudur. Terör ağır bir insanlık suçudur. Temel ve hak ve hürriyetler ekseninde mangalda kül bırakmak isteyenlerin hedefi nedir. Emperyalizmin maşası olmak, küresel cinayetlere sessiz kalmak bir hak mıdır?

ABD'nin 10 Kasım 2022'de Litvanya'da hedef ülkelerin muhaliflerini aynı potada buluşturması, Enes Kanter isimli teröristin katılması, Cumhurbaşkanımızın iftiralara maruz kalması hak mıdır? İstiklal Caddesi'nde bombayla bebek arabası devirmek, 6 insanımızı katletmek bir hakkın konusu mudur? TV'de sabit fikirli sözde yorumculara, aydınım diye ortalıkta gezinen şarlatanlara bilmediğimiz hangi hak ve hukuk zemininde dayanmak mümkündür?

"HDP DÜŞMAN BAKİYESİDİR"

Türk milleti hakkını yedirmeyecek, haksızlığa boyun eğmeyecektir. Türk milletinin her ferdi temiz doğup, temiz yaşamaktadır. Terörle kesintisiz mücadele hakkımızdır. Tek bir teröristin yaşamasına göz yumamayız.

Pençe-Kılıç harekatı Türk milletinin hukuki bir hakkıdır. Bunun durdurulması için dünyaya çağrı yapan HDP, düşman bakiyesidir. Böylesi parti görünümlü örgütün siyaset hayatımızda bulunması haksızlıktır. Bu bölücü şebeke kapatılmasın da bölücülere para aktarılması devam mı etsin? AYM'nin neyi beklediğini sormayalım mı? HDP zaman ayarlı bombadır.

Buradan baktığımızda CHP'yi HDP'den, HDP'yi CHP'den ayrı tutmamız hayaldir. Öldürülen teröristlere başsağlığı dilemek, Türkiye'nin karşısında konumlanmak hafif meşrepliktir. HDP ile iş tutup aynı emellerde bulunanlar bu sözlerimin muhatabıdır.

CHP'nin bazı yöneticilere bakıldığında İstiklal Caddesi'nde bomba patlatanları aklama çabasında oldukları fark edilecektir. Terör saldırılarını muamma olarak tanımlamaları çarpıklıktır. İP'in aynı tutumda olduğu fark edilecektir. Bunlar terör örgütüne cephane taşıyan köksüzlerdir. Bu iki partinin HDP'den ne farkı vardır?

İçişleri Bakanımıza alçak diyen, haksız suçlamalarda bulunan PKK/YPG adına saldıran terörist seviyelerin topu alçaktır, namerttir. TSK'ya iftira atanların alayı birden düşman saflarında paralı askerliğe talip olmuş müptezelleridir. Terör örgütlerinin sözcülüğüne meyletmek, devlete ve hükümete hakaret etmek haramzadeliktir. Zillet partilerinin neden olduğu ekonomik sızma, tehdit ve sömürme, varlığımıza yönelik tehdit, devlet kurumlarına yönelik kuşatma, milli yapımıza saldırı, inançlarımıza saldırıyla karşı karşıyadır. Hepsini karşılamaya hazırız.

Teröristlere ve destekçilerine sesleniyorum; ölünüzü dirinizi, bir gün hepinizi müstahak olduğunuz sonuçlarla yüzleştireceğiz.

ABD, Türkiye'ye cephe almıştır. Reste rest diyoruz. Kalemizi içten çökertmek isteyen ABD'nin paryalarına cevap vereceğimizden, 2023'te bunların hakkında demokrasiyle geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Cumhur İttifakı Çanakkale Savunmasıdır. Hesap vakti teröristlerin toprağa düşme vaktidir. Terör örgütünün saldırılarını görmeyip Türkiye'yi suçlayanların basiretleri kapanmıştır.

KARKAMIŞ'A ROKETLİ SALDIRI

Dün Karkamış'ta PKK/YPG'li teröristlerin roketli saldırısında iki evladımız şehit olmuştur. 2023 yılında bu musibetin kökünü tamimiyle kurutacağız. Kürt kökenli kardeşlerim de şer oyunlarının farkındadır.

Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da kurduğu temas doğru bir temastır. Bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı ve Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme vasatı açılmalı. Terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır. Türkiye'nin Mısır, Suriye ve Irak ile tarihten gelen çok güçlü bağları vardır ve bilinmektedir.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Borsası'na yönelik açıklamalarını olağan görmemiz düşünülemeyecektir. Borsa'ya bizim güvenimiz tamdır. Zincir marketlerde gün aşırı yapılan zamların toplumsal huzurumuza tahammülsüzlük olduğu kanaatindeyim. Zincir marketlerin FETÖ'yle irtibatı araştırılması gerekmektedir. Bu açgözlülere müsamaha gösterilmemelidir."