MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamalarda İYİ Parti'lilere çağrı yaptı. Bahçeli: 4 Ağustos 2019'da İYİ Parti'nin 4. olağanüstü kurultayı yapılacaktır. Çağrım şudur: Fiziken orada, fikren aramızda bulunanlar MHP'ye dönsün...

Bahçeli Twitter hesabından yayınladığı mesajlarında şu ifadeleri kullandı:

"HİÇBİR ŞAHSİYET VE DAVA ARKADAŞIMIN MEMNUNİYET DUYMAYACAĞI AÇIKTIR"

Her ne yaşandıysa geride kalmış, herkes için ders niteliğinde olmuştur. Hadiseleri film şeridi gibi gözümüzün önüne getirdiğimizde bundan hiçbir şahsiyet ve karakter sahibi dava arkadaşımın memnuniyet duymayacağı açıktır, bu kapsamdaki kanaatim de çok güçlüdür.

"FİZİKEN ORADA, FİKREN ARAMIZDA BULUNAN ARKADAŞLARIM"

3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti’nin 4.Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır.Çağrım şudur: Fiziken orada,fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir

"ÇAĞRIM BİRLİĞE, BERABERLİĞİ, BARIŞMAYA VE HEYECANLA TOKALAŞMAYA"

Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir. İYİ Parti’nin Olağanüstü Kurultay’ında MHP’yle bütünleşme ve birleşme hamlesi Türkiye’nin gücüne güç katacak, yarım asırlık davamızı birlik ve dirlik içinde geleceğe taşıyacaktır. Çağrım birliğe, beraberliğe, barışmaya ve heyecanla tokalaşmayadır.