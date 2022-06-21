Bahçeli: 2023'te Cumhur İttifakı açık ara farkla çıkacak

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"İnsanın olgunluğu gibi siyasetin de olgunluğundan bahsetmek mümkündür. Olgunlaşmak demek, alınan kararların, taşınan kalplerin hassasiyet düzeyindeki tırmanışı demektir. Her rüzgara yelken açan, her telkine kapı aralayan bir siyaset anlayışının ne olgunluğundan ne omurgalı duruşundan söz edilebilir. Basit ve bayağı siyasetin ömrü pişkinlikle gelip geçecektir.

Türk siyasetinin çözüm bekleyen en önemli sorunlarından birisi bu tip siyaset ve siyasetçi akımının varlığıdır. Bugün ne yaşıyorsak izleri dündedir. Bugün neyle karşılaşıyorsak hedefleri yarındadır. Hedefi büyük olanın inancı da büyüktür.

Biz insanüstü bir gayretle çalışıyoruz, geceyi gündüze katıyoruz. Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümüne hazırlanıyoruz. İlçe ilçe gezip vatandaşlarımıza düşüncelerimizi anlatıyoruz. Bizim niyetimiz halis, nişanemiz halka ve Hakka hizmettir.

Cumhur İttifakı'nın gelecekteki Türkiye tasavvurunu paylaşacağız. Oynanan oyunların iç yüzünü milletimizin her güzel insanına aktarıp aydınlatma görevini yerine getireceğiz. Ülkemizin hiçbir yerinde zillet ittifakının iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur. Çürük çarık zihniyetlerin hiçbir sözü söz değildir. Yalandan vergi alınmış olsaydı, yalancı siyasetçilerinin hepsi iflas bayrağını çekmekten kurtulamazdı.

Aziz milletimiz siyasi sahtekarlara dün olduğu gibi yarın da prim vermeyecektir. Sahte bir gülümseme ile kalabalıkların içine giren samimiyetsiz ve kifayetsiz siyasetçilerin herkesi kendileri gibi ahmak sanmaları çarpıklıktır. MHP 18 Şubat 2022'den beri 493 ilçemizi ziyaret etmiştir. Çok şükür milletimizin tamamıyla kucaklaşmanın huzurunu yaşıyoruz.

"AÇIK FARK ÇIKACAK"

Cumhur İttifakı Türkiye'nin her yerinde milletiyle oturup kalkıyor. İnsanımıza muhabbetle dokunuyor. Gittiğimiz her yerde gördüğümüz gerçek şudur; 2023'te Cumhur İttifakı sandıktan açık ara farkla çıkacaktır. Millet İttifakı'nın şapkadan çıkaracağı aday kim olursa olsun, Cumhurbaşkanımız Erdoğan yüzde 50'yi fersah fersah aşan bir oranla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir.

"ÇIKARSINLAR ADAYI..."

Zillet ittifakının adayını açıklamamasında bilinçli bir taktik mi söz konusudur yoksa demir bir çatlak mı etkilidir. Çıkarsınlar adaylarını görsünler Hanya'yı Konya'yı. Kolayca yıpranacak meçhul bir adayı arayıp aramadıklarını, böylesi bir akıl tutulmasına düştükleri bir diğer muammadır.

'Kasım'da seçim olabilir' diyen Kılıçdaroğlu ya kendini kandırıyor, ya da paraşütsüz uçuyor. Bizim tavsiyemiz en yakın kliniğe müracaat etmesi ve tedavi altına alınmasıdır. Henüz ortak adayda anlaşamayan birbirine çalım atmaktan haz alan, birbirlerinin aleyhine kulisleri kaynatan siyasi partilere Türkiye'mizin emanet edilmesi, istikbalimizin hiçe sayılmasıdır.

Türkiye dünyanın tüm projektörlerinin çevrili olduğu coğrafyanın ağırlık merkezidir. Bizim yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. MHP'yi ve Cumhur İttifakı'nı anlatıp milletimizin dua ve desteğine mahzar olma heyecanıyla dolup taşacağız.

KÜRESEL EKONOMİ

Kurallara dayalı uluslararası düzenin meydan okumalara maruz kaldığını; siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında çatlakların yeni kırılmalarla genişlediğine şahit oluyoruz. Ekonomik-politik sistemin insanlığın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaklaştığı görülmektedir.

Dünya kapsayıcı bir vizyona, adil, barışçıl politikalara muhtaçtır. Dünya genelinde gelir dağılımı eşitsizliğinden kaynaklanan refah kayıpları endişe vericidir. Karşımızdaki bu tablo küresel krizleri teşvik etmiştir.

Milli ve manevi değerlerle bezenmiş bir ekonomik modele ihtiyaç olduğu açıktır. Sindirella ekonominin sonuna gelinmiştir. Ahlaki olmayan, insani değerlerle bağdaşmayan piyasa uygulamalarını köklü bir şekilde sorgulamaktan, ekonomik, güvenlik, eşitlik, özgürlük, adalet kapsamında revize etmedikten sonra varılacak yer yine krizdir. İnsanlığın yeni bir vizyona ihtiyacı vardır.

Ekolojik limitler çerçevesinde kalarak, ekonomik istikrarı yakalamak geleceğin dünyasını daha mamur ve müreffeh hale taşıyacaktır. Uyuklayan bakışla altımızdan kayıp giden dünyayı seyretmemiz sorumluluk anlayışımızla ters düşecektir.

Biz irademizle, bilgimizle, kültür hazinemizle yeni dünyayı tahayyül eden, her meseleye can alıcı noktasından bakacağız. İyi bir hayat ahlaki temellere dayanmalıdır. İyiliğin asıl manası bireysel değil, toplumsal olmasıyla tezahür edecektir.

Küresel ekonomik ve siyasi sistem ahlak buhranının göbeğindedir. Öyle bir döneme gelinmiştir ki, hırs, karaborsacılık, yıkıcı rekabetler sonlu bir hayat içinde sınırsız servet iştahı beşeriyetin felaketi haline dönmüştür.

Herkese fayda sağlayacağı iddia eden, zengini daha zenginleştiren damlama ekonomisinin bir dolandırıcılık olduğu itiraf edilmedi mi? En büyük dev yıldızlar karadeliklere dönüşmektedir. Bazıları vardır ki beyaz cüceler olarak görülmektedir. Küresel ekonomi cüceleşmiştir, motoru teklemiştir.

Küreselleşmenin sonuna gelindiği iddiaları akademik dünyanın gündemine gelmiştir. Bugünkü şartlarda küresel ekonomi, fırtınalı havada bozuk pusulayla yolunu arama çabasındadır. Yükselen enflasyona karşı faiz silahına sarılmışlardır. Bir süre sonra tetik boşuna çekilecektir. Rekor kıran gıda ve enerji fiyatları küresel enflasyonu zirveye çıkarmıştır. Hayat pahalılığı kar topu gibi çığa dönüşmüş insanlığın üzerine yuvarlanmıştır.

GIDA SORUNU

Gıda sorunu yaşanıyorsa müzakere masalarını dinamitleyen küresel emperyalizm değil midir? Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimiyle vücut bulan tahıl koridoruna destek verilmesi gerekirken, Fransa, Almanya ve İtalya Cumhurbaşkanının Romanya üzerinden koridor açılmasını istemesi siyasi yamyamlıktır. Macron'un Türkiye ile Rusya arasında tahıl güvenliği anlaşmasını yok sayması asıl amacının barış olmadığını göstermiştir.

Rusya-Ukrayna savaşının sonuçları hissedilmektedir. Dünyada buğday ve arpanın yüzde 30'unun engellenmesi, bunun da 40 milyon kişiyi açlığa mahkum edeceği söylenmektedir. Mühim olan Türkiye'nin alacağı pozisyondur. Gelişmelerin hızı tahmin edilenin ötesindedir.

Türkiye ekonomisinde pireyi deve yapan siyasi sefillerin dünyanın nereden nereye geldiğini göremedikleri ortadadır. Türkiye dünyanın yaşamış olduğu ortak sorundan pozitif ayrışırken üretim, ihracat, istihdam alanlarında öne çıkmaktadır. Üretim alanlarını genişleterek gıda krizinin bize en az uğramasını temin etmek mümkündür. Patates, soğan, domates fiyatlarını abartanlara diyorum ki biraz insafınız, vicdanınız varsa kimin tarafında olduğunuzu açıklayın.

TÜSİAD'A İSVEÇ TEPKİSİ

TÜSİAD Başkanı İsveç ve Finlandiya'nın yanında saf tutmuş. Neymiş geleneksel politikalara dönmeliymişiz, fakirleşerek büyüyormuşuz. Bir kez olsun milli olsun, Türkiye'nin meşru tezlerine destek verin, vermiyorsunuz bari objektif konuşun, adam gibi konuşun. Boş yapmayın, Türk de olamıyorsanız bari insan olun.

TÜSİAD'ın göz kırpıp selam durduğu İsveç Kandil'in finans koridoruna dönüşmüştür. Bu ülke bölücü terör örgütünün Kuzey Avrupa kampı haline gelmiştir. TÜSİAD ile zillet ittifakı mutlu mudur? Brüksel'de toplanan NATO Savunma Bakanları toplantısında İsveç yapımı tanksavarların muhataplarına gösterilmesi ihanet cephesinin nerelere ulaştığının delilidir.

"GİDİŞAT İYİ DEĞİLDİR"

Toplumsal bünyeyi ur gibi saran şiddet vakalarında bir türlü azalma görülmemektedir. Aile faciaları, vahşet haberleri, seri cinayetler maalesef milli vicdanı yaralamaktadır. Bazı diziler, magazin programları, haberler herkesi rahatsız etmektedir.

Sabahın erken saatlerinden gece saatlerine kadar kavgadan, kargaşadan ekranlarda hiçbir şey göze çarpmamaktadır. Gidişat iyi değildir. Şiddete aşağıya çekme amacıyla konunun uzmanları tarafından yapılacak geniş katılımlı bir şura toplantısı başta olmak üzere her mecraya müracaat edilmelidir.

Netflix'te sözde komedyenlerin rol aldığı diziler haddini aşmıştır. Aile hayatı son sığınaktır. Küfür etmenin neresine güleceğiz? Kadını metalaştıran, erkeği yozlaştıran dizilerin neresini takdir edeceğiz? Bohem ve aşağılık hayatlar varken, diğer taraftan bunların özgürlükçü poz vermeleri kumpastır.

Sebze ve meyve fiyatlarını eleştirip bir aylık mutfak masrafını bir gecede harcayanlar, ne olacak bu memleketin hali diye gevşek gevşek konuşanların tatlı su solcularını, meyhane devrimcilerinin, üç kağıtçı demokratların bize anlatacak hiçbir şeyi olamaz. Değersizliğin kuyusuna düşenlerle yol yürünemez. Ortak bir gelecek hayatli kurulamaz.

Sözde gazeteci ve kiralık kalemlerinin zillet ittifakının adayını tartıştıkları kadar, ahlaktaki çözülmeleri tartışmaları gerekmiyor mu?"