Mezdeke Aynur cinayetinde deliller tekrar incelemede!

İncelemeye alınan bu dosyalardan biri de 7 yıl önce tam bugün yani 24 Mart 2016 tarihinde Aynur Kanbur'un öldürülmesi olayıydı.

SİM KART İNCELENDİ

Buna göre soruşturma kapsamında önce özel bir ekip kuruldu. Kanbur’un olay günü bulunan ve kapalı olan cep telefonu TÜBİTAK’a 3 kez gönderilmiş ve telefon açılamamıştı. Polis, cep telefonunun şifresi kırılabilirse cinayete ışık tutacak ipuçlarına ulaşmayı hedefliyordu. Ancak çözülemeyen cep telefonu için bir yıl önce farklı bir yöntem kullanılarak Kanbur’un Whatsap yazışmalarına ulaşıldı. Aynı numaradan yeni bir SIM kart alındı. Bu yeni SIM kart başka bir telefona takıldı ve Kanbur'un kullandığı SIM kart 6 yıl sonra açıldı.

SON BİR AYIN YAZIŞMALARININ KAYDI ÇIKMADI

İncelemeye alınan yazışmalar hayal kırıklığı yarattı. Çünkü Whatsapp yazışmalarının kayıtları bir ay önce yapılan yazışmalardan başlıyordu. Olay gününe ve yakın zaman ait yazışma kaydı yoktu.

YENİDEN İNCELEMEYE ALINDI

Tüm ifadeler yeniden gözden geçirildi. Soruşturmaya devam edildi. Ekip tarafından yapılan araştırmalarda, bir yıl sonra cep telefonu ve eldeki tüm materyallerin yeniden incelenmesine karar verildi. Kanbur’un cep telefonu ve eldeki tüm materyaller incelenmek üzere bu kez Siber Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.