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Metrobüs troleybüse mi dönüyor?

İstanbul'da geçen yıl denenen yeni metrobüs araçları test edildi ancak onaylanmadı. Şimdi, metrobüsün troleybüse dönüşmesi gündemde. Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan yazdı...

05.10.2020 - 09:28 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika Metrobüs troleybüse mi dönüyor?
Esra Boğazlıyan

İstanbul'da, Beylikdüzü- Söğütlüçeşme arasında hizmet veren metrobüs, her gün taşıdığı yaklaşık 1 milyon yolcu ile ulaşımın bel kemiği konumunda. 52 kilometre uzunluğunda, 44 duraklı metrobüs, yolculuk süresini kısaltıyor kısaltmasına ancak derdi de bitmiyor. Araçlardaki ve duraklardaki yoğunluk, yığılma malum. Metrobüs denilince akla ilk gelen, mahşer yerini andıran kalabalıklar.

ÜÇ DURAKTA 'KAVİMLER GÖÇÜ' GÖRÜNTÜSÜ

Özellikle Zincirlikuyu, Mecidiyeköy ve Cevizlibağ gibi aktarma noktalarında tabiri caizse ‘kavimler göçü’ yaşanıyor. Yıllardır bu 3 durakta yaşanan insan seli sık sık haberlere konu oluyor. Yıllardır metrobüsteki yoğunluğun azaltılması için çeşitli projeler geliştirildi ama nafile!

535 ARAÇLA HİZMET VERİLİYOR

Araçların peronlarda bekletilmemesi, metrobüs dolmasa bile hareket etmesi, özellikle aktarma duraklarına boş metrobüsler yönlendirilmesi de pek bir işe yaramıyor. Aslında asıl sorun, 300 bin yolcu için tasarlanan metrobüsün bu öngörünün 3 katından fazla yolcu taşıması. Sorunun çözümü için “Araç sayısı artırılsın” yorumları yapılıyor. Ancak sollama yapılamayan bir metrobüs yolunda 535 olan araç sayısını artırmanın yolu tamamen tıkaması işten bile değil. Anlayacağınız, metrobüs problemleri bir kısırdöngü içine sıkışmış halde.

YENİ BİR PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim öncesinde metrobüs hattında yolculuk kapasitesini artırma sözü vermişti. Geçen yıldan bu yana çalışmalar da sürdürülüyor. Geçen yıl bu zamanlar, yerli üretim yeni metrobüs araçları test sürüşüyle denenmişti. Yolcu kapasitesini neredeyse iki katına çıkaran yeni araçlar test edildi ama onaylanmadı. Şimdi ise yeni metrobüs hattıyla ilgili yeni bir proje üzerinde çalışılıyor.

YENİ NESİL ARAÇLARIN MALİYETİ ÇOK YÜKSEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından öğrendiğim bilgiye göre; metrobüsün troleybüse dönüştürülmesi gündemde. Mevcut metrobüs araçlarının büyük bir kısmı 2 milyon km’yi buldu. Bu araçların değişmesi kaçınılmaz. Fakat yeni nesil elektrikli araçların maliyetleri de çok yüksek.

HER 1 KİLOMETREYE 1 TRAFO OLMALI

İBB, bu nedenle troleybüs seçeneğini de düşünüyor. Metrobüsün troleybüse dönüştürülmesi için her 1 km’de bir trafo yerleştirilmesi gerekiyor. Şu anda maliyet çalışmaları yapılıyor. Ancak şunu söyleyebilirim ki metrobüsün troleybüse dönüştürülmesi de güçlü bir seçenek...

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