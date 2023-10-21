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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Metrobüs arızalandı seferler aksadı

        Metrobüs arızalandı seferler aksadı

        Üsküdar Altunizade Durağında bir metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 17:11 Güncelleme: 21.10.2023 - 17:11
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        Metrobüs arızalandı seferler aksadı
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        Söğütlüçeşme'den Avcılar istikametine giden metrobüs, Altunizade Durağında henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.

        Arıza sebebiyle metrobüs yolunun kapanması sonucunda seferlerde aksama yaşanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Duraklarda da yolcu yoğunluğu yaşandı.

        Yolcuların yaklaşık yarım saat süren bekleyişlerinin ardından Zincirlikuyu, Avcılar ve Beylikdüzü istikametine giden metrobüsler, ters istikamette ilerleyerek yolcu aldı.

        İhbar üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakım Onarım aracı gönderildi. Ekipler, metrobüsteki arızayı gidermek için çalışma başlattı.

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        #metrobüs
        #son dakika haberi
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