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        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 4 derece artıyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağmur beklenmezken, hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor. Buna göre; sıcaklıklar ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 07:33
        Sıcaklıklar 4 derece artıyor!
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        Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 31°

        İzmir

        Güneşli 38°

        Antalya

        Güneşli 40°

        Trabzon

        Güneşli 27°

        Bursa

        Güneşli 31°

        Adana

        Güneşli 40°

        Diyarbakır

        Güneşli 36°

        Gaziantep

        Güneşli 35°

        Ağrı

        Güneşli 27°

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        TEKİRDAĞ °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        A.KARAHİSAR °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

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        MUĞLA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        ADANA °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        MERSİN °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        ANKARA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KAYSERİ °C, 29°C

        Az bulutlu

        KONYA °C, 31°C

        Az bulutlu

        BOLU °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        RİZE °C, 29°C

        Parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 29°C

        Parçalı bulutlu

        TOKAT °C, 30°C

        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 28°C

        Parçalı bulutlu

        AĞRI °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        MALATYA °C, 31°C

        Az bulutlu

        VAN °C, 26°C

        Az bulutlu

        DİYARBAKIR °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        #hava durumu
        #son dakika
        #meteoroloji
        #hava sıcaklığı
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