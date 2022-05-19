Sağanak var, sıcaklıklar düşüyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Ege, (Hatay hariç) Akdeniz, (Ankara ve Çankırı hariç) İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde (2500m üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ordu, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu, Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-10 derece) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

Rüzgarın batı kesimlerde kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile iç ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ordu, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu, Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu