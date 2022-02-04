Bu illerde kar ve sağanak yağmur var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu; Marmara'nın doğusu,İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz,Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının azalarak iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette; Orta ve Doğu Karadeniz ile güneybatı kesimlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’de görülecek yağışların, Giresun’un doğusu ile Trabzon’un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50kg/m2), Rize ve Artvin’in kuzeyinde çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların 800 m. üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar olarak başlaması zamanla havanın soğumasıyla 200 m üzeri yüksek kesimlerde de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuvvetli (10-20 cm), Hakkari'nin güney kesimlerinde yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 3°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
İZMİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor. Yağışların batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
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