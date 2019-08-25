Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI DEĞİŞMİYOR

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte alınan son verilere göre illerimizde sıcaklıklar...

ANKARA: 33, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 31, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 37, Az bulutlu ve açık

BURSA: 34, Parçalı ve az bulutlu

ADANA: 37, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 36, Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR: 33, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 31, Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN: 30, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON: 28, Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 28, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 29, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 40, Az bulutlu ve açık