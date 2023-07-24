Son dakika hava durumu: Meteoroloji gün verdi! Marmara için kritik 'yüksek sıcaklık' uyarısı

Son dakika hava durumu: Meteoroloji gün verdi! Marmara için kritik 'yüksek sıcaklık' uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için çarşamba ve perşembe gününden itibaren yüksek sıcaklık uyarısında bulundu.

İstanbul Güneşli 31° Ankara Güneşli 31° İzmir Güneşli 37° Antalya Güneşli 42° Trabzon Sağanak Yağış 27° Bursa Güneşli 29° Adana Güneşli 40° Diyarbakır Güneşli 41° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Sağanak Yağış 29°

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, çarşamba ve perşembe günleri, bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği, sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.

Çarşamba ve perşembe günü hava sıcaklıklarının İstanbul'da 28-37, Edirne'de 32-42, Kırklareli'de 29-41, Tekirdağ'da 26-33, Kocaeli'de 30-41, Sakarya'da 30-39, Yalova'da 26-35 derece civarında seyredeceği bildirildi. REKLAM