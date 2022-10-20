Yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bitlis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ve Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun’un doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile gece saatlerinden sonra Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın: Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin’de, gece saatlerinden sonra Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ANKARA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 10°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
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