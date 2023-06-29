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Meteoroloji'den uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege'nin kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bartın'da kuvvetli olması bekleniyor.

Giriş: 29.06.2023 - 09:10 | Güncelleme: ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Gök gürültülü sağanak yağış ... - Haberler
Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
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Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Tekirdağ, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinde, gece saatlerinde Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların sabah saatlerinde Tekirdağ, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinde, gece saatlerinde Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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